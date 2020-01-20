Госдума может рассмотреть президентский законопроект об изменении Конституции РФ во втором чтении в феврале. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

с чего всё началось

Мы предлагаем в этот закон, в переходные положения, вписать процедуру общероссийского голосования - в тех его нормах, которые посвящены вступлению в силу.

Второе чтение президентского законопроекта о поправках в Конституцию РФ может состояться в феврале, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников 20 января в ходе общения с журналистами.

Второе чтение по поправкам к Конституции может пройти в феврале

Политика Дочь Пескова Елизавета высказалась о «беспределе» в России Елизавета Пескова добавила, что отличие массовых выступлений в России и Франции в том, что участники первых хотят принять участие во власти, а вторых – просто все разрушить.

Общество Принц Гарри отправился в Канаду к жене и сыну Британский принц Гарри покинул Соединенное Королевство и отправился в Канаду, где его ждут жена Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.

Здоровье Умер один из членов нижегородской семьи с тяжелым заболеванием Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием, умер на 52-м году жизни, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на директора фонда помощи «Геном» Елену Хвостикову.

Экономика Пенсионная реформа: Россию опять ждет шок Кстати, претензии большинства депутатов в ходе встреч с новым премьером Михаилом Мишустиным касались именно авторов всевозможных реформ последних лет, в том числе пенсионной.

Политика Кадыров опроверг слухи о своей отставке Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.