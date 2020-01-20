Политика

Красная веснаКрасная веснаВторое чтение по поправкам к Конституции может пройти в феврале

Второе чтение президентского законопроекта о поправках в Конституцию РФ может состояться в феврале, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников 20 января в ходе общения с журналистами.
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Павел Крашенинников
Мы предлагаем в этот закон, в переходные положения, вписать процедуру общероссийского голосования - в тех его нормах, которые посвящены вступлению в силу.
— Павел Крашенинников, российский государственный деятельТАСС 09:45
с чего всё началось

Второе чтение законопроекта об изменении Конституции может состояться в феврале

Госдума может рассмотреть президентский законопроект об изменении Конституции РФ во втором чтении в феврале. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, доктор юридических наук, профессор, депутат Государственной думы VII созыва от партии «Единая Россия», председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству. Сопредседатель Ассоциации юристов России,
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