Политика
Красная веснаВторое чтение по поправкам к Конституции может пройти в феврале
Второе чтение президентского законопроекта о поправках в Конституцию РФ может состояться в феврале, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников 20 января в ходе общения с журналистами.
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Мы предлагаем в этот закон, в переходные положения, вписать процедуру общероссийского голосования - в тех его нормах, которые посвящены вступлению в силу.
— Павел Крашенинников, российский государственный деятельТАСС 09:45
с чего всё началось
Госдума может рассмотреть президентский законопроект об изменении Конституции РФ во втором чтении в феврале. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.ТАСС10:19
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Второе чтение законопроекта по поправкам к Конституции состоится в феврале
Московский Комсомолец09:59
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