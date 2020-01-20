с чего всё началось

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции РФ. Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Талия Хабриева и Павел Крашенинников.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.

Путин внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции России

Происшествия Посольство проверит сообщения о задержании рэпера Гуфа в ОАЭ Посольство России в ОАЭ начало проверку после появившихся в СМИ сообщений о задержании российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в аэропорту в Абу-Даби.

Наука Учёные обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств Учёные из Института Броуда и Института рака Дана-Фарбера провели исследование, в котором выяснили, что несколько десятков неонкологических препаратов способны убивать раковые клетки.

Футбол Слуцкий рассказал, кто убедил его возглавить «Рубин» Новый наставник «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что генеральный директор клуба Рустем Сайманов стал тем человеком, который убедил его возглавить казанскую команду.

Энергетика Беларусь и РФ прекратили переговоры о транзите нефти Контракты на поставку российских углеводородов в Беларусь закончились 31 декабря 2019 года. При заключении новых стороны оказались в тупике.

Политика Аятолла Хаменеи назвал причины ненависти США к Ирану Ненависть США по отношению к Ирану вызвана привлекательностью республики как страны, дающей отпор американской агрессии, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи 20 января на своей странице в Twitter.

Здоровье ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Политика В США показали форму космических войск США На своей официальной страничке в Twitter (@SpaceForceDoD) Космические войска США опубликовали фотографии новой формы для своих военнослужащих.

Шоу-бизнес Фото Елены Яковлевой без макияжа напугало поклонников 19 января в Интернете появился снимок, на котором звезда фильма «Интердевочка» Елена Яковлева предстала перед своими поклонниками без привычного антивозрастного макияжа.

Общество Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.

Армия и оружие Корвет «Гремящий» завершил испытания в Баренцевом море Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" завершил программу государственных ходовых испытаний в Баренцевом море и начал подготовку к межфлотскому переходу на Балтику.

Политика ЕС расширит санкции против Турции за бурение на шельфе Кипра Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза (ЕС) поручили Совету ЕС подготовить новые санкции в отношении физических и юридических лиц Турции, ответственных за проведение геологоразведочных работ на шельфе Кипра.

Политика Киев ждет комментария по размещению «тризуба» в пособии по экстремизму Министерство иностранных дел Украины заявило, что ждет официального комментария от правоохранителей Великобритании и министерства иностранных дел и по делам Содружества наций относительно размещения малого герба Украины (трезубца) в пособии по борьбе с экстремизмом.

Общество На Украине проведут переподготовку учителей русскоязычных школ Министр образования и науки Украины Анна Новосад рассказала, что уже с сентября текущего года русскоязычные школы будут переводить на преподавание предметов на украинском языке.

Общество В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.

Происшествия В Кривом Роге повредили памятник жертвам Холокоста Памятник жертвам Холокоста повредили в Кривом Роге, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила в воскресенье пресс-служба управления Национальной полиции в Днепропетровской области Украины.