Экономика
Невские НовостиВ Госдуме рассмотрят бюджет на ближайшие три года
Во вторник, 19 ноября, Государственная дума Российской Федерации рассмотрит во втором чтении федеральный бюджет на ближайшие три года, с 2020 по 2022. Об этом сообщает телеканал «360».
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Политика
Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
Теннис
Хачанов уступил Надалю в матче Кубка Дэвиса
Политика
В Huawei прокомментировали продление США лицензии
Huawei запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий, поэтому компания Google заявила о прекращении делового сотрудничества с Huawei, закрыв для китайской фирмы доступ к технологиям и программному обеспечению Google.
Футбол
Президент ФК «Ростов» рассказал о ситуации в клубе
Ранее Карапин рассказал, что у клуба серьезные финансовые проблемы, и футболисты длительное время не получают зарплату.
Экономика
Принято решение о переходе ОАО РЖД на новые тарифы
Принято решение о переходе ОАО РЖД на новые тарифы Власти определились, что после 2025 года, когда истечет действующая долгосрочная программа развития ОАО РЖД, монополии понадобится новая тарифная система.
Общество
Для российских студентов до 30 лет могут ввести льготы на перелеты
В Госдуму поступило предложение ввести для российских студентов и аспирантов льготные цены на билета на внутренние рейсы.
Наука
Бактерии помогли растениям выйти на сушу
Возможно, что бактериальные гены и впрямь помогли растениям выйти на сушу – что, конечно, заставляет по-новому взглянуть на роль бактерий в эволюции земной жизни.
Общество
Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.
Происшествия
Адвокат Соколова: историк пытался покончить с собой
Общество
Суд отменил первый в России штраф для СМИ за фейк
Хорошевский суд Москвы отменил штраф 200 тыс. руб. для издательского дома «Момент истины» по статье КоАП РФ о фейковых новостях, сообщил адвокат организации Федор Трусов.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Общество
Госдума одобрила законопроект о виноделии
Госдума приняла в первом чтении проект закона о виноградарстве и виноделии, регулирующий производство вина на территории РФ.
Общество
Минюст и судебные приставы защитят россиян от коллекторов
Минюст России подготовил законопроект для защиты прав россиян от недобросовестных коллекторов.
Футбол
На Евро-2020 сборная России сыграет в одной группе с Бельгией и Данией
Два или три матча в группе Россия на Евро-2020 проведет в Санкт-Петербурге (хозяина игры с Данией определит жеребьевка).
Кино
Вышел второй трейлер экранизации мюзикла «Кошки»
Кинокомпания Universal Pictures выпустила второй трейлер киноадаптации мюзикла «Кошки». Фильм выйдет в российский прокат 2 января 2020 года.
Спорт
Биатлону грозит возможный запрет на использование свинца
В ближайшие годы может вступить в силу запрет Еврокомиссии на использование свинца в спорте на открытом воздухе.
Транспорт
Дорога Огоньки — Невельск закрыта из-за транспортного затора
В связи с образовавшимся транспортным затором закрыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги Огоньки — Невельск с 4 по 46 километр.
Музыка
София Ротару вернется в Россию с новогодними концертами
В 2018 году София Ротару сообщила, что больше не будет выступать в России из-за политической обстановки.
Экономика
Антиотмывочный закон пойдет на ужесточение
Сегодня на XV ежегодной конференции «Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России» заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный сообщил об итогах проверки России FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
Экономика
Дитрих рассказал о стабилизации положения Utair
Ситуация в Utair стабилизировалась, задолженность большая, но авиакомпания может ее обслуживать, рассказал в интервью РБК министр транспорта России Евгений Дитрих.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Космос
Учёные поняли, где на Марсе искать жизнь
Ранее Лайф писал о необъяснимом сезонном повышении уровня кислорода на Марсе, а также об остатках ещё одного пересохшего озера, в котором тоже, как предполагают учёные, могла быть жизнь.
Политика
Российский МИД рассказал о разногласиях с Японией по мирному договору
Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов заявил, что Токио и Москва сохраняют принципиальные разногласия в вопросе заключения мирного договора.
Экономика
Япония продала рекордный объем госдолга США
Япония в сентябре продала рекордный объем трежерис ($28.9 млрд), хотя месяцем ранее купила этих активов почти на $44 млрд (рекордное значение с 2013 года).
Шоу-бизнес
Как сын Ксении Собчак и Максима Виторгана отметил трехлетие
Ксения Собчак и Максим Виторган провели вечер вместе, чтобы устроить идеальный день рождения для сына.
Общество
ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы
Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Космос
Новая партия зондов Starlink помешала наблюдениям за темной энергией
Флотилия зондов уже помешала работе телескопа DECam, который предназначен для поисков следов темной энергии.