Во вторник, 19 ноября, Государственная дума Российской Федерации рассмотрит во втором чтении федеральный бюджет на ближайшие три года, с 2020 по 2022. Об этом сообщает телеканал «360».

В Госдуме рассмотрят бюджет на ближайшие три года

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