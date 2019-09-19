с чего всё началось

Страны Каспийского моря проявили последовательность в своих решениях, стремление к равноправному диалогу и справедливому использованию ресурсов региона.

Госдума во время заседания в четверг ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, одобрив внесенный президентом страны Владимиром Путиным соответствующий проект закона. Документ был подписан в Актау 12 августа минувшего года.

В Госдуме ратифицировали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

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