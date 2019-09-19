Политика
RuNews24.ruВ Госдуме ратифицировали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря
Госдума во время заседания в четверг ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, одобрив внесенный президентом страны Владимиром Путиным соответствующий проект закона. Документ был подписан в Актау 12 августа минувшего года.
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Страны Каспийского моря проявили последовательность в своих решениях, стремление к равноправному диалогу и справедливому использованию ресурсов региона.
— Вячеслав Володин, российский политикРИА Новости 07:41
с чего всё началось
Депутаты Государственной думы ратифицировали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, следует из базы данных нижней палаты российского парламента.Коммерсантъ13:35
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Футбол
Порту — Янг Бойз 2:1
Хозяева победили со счетом 2:1. Бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш не вышел в этом матче на поле и остался в запасе.
Спорт-Экспресс 16:53
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Происшествия
Истребитель «Торнадо» потерял в небе над Германией два подвесных бака
В небе над Германией истребитель-бомбардировщик Tornado ВВС Германии потерял два подвесных топливных бака.
Известия 17:10
Общество
Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
РБК 15:33
Политика
Новак считает трехсторонние переговоры по газу конструктивными
По итогам переговоров в Брюсселе министр энергетики России Александр Новак назвал трехсторонние консультации Россия-ЕС-Украина конструктивными, так как все назначаемые раньше переговоры срывались.
Газета.Ru 13:23
Происшествия
Трое школьников изнасиловали 14-летнюю девочку в Омской области
По версии следователей, 17 сентября около 21.00 (18.00 по московскому времени) школьница возвращалась домой, когда на нее напали и затащили в безлюдное место трое мальчиков тринадцати, четырнадцати и пятнадцати лет, которые учатся с ней в одной школе.
Московский Комсомолец 02:25
Общество
Систему взыскания долгов с граждан изменят в России
Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 08:09
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к операции по удалению опухоли.
АБН 09:39
Футбол
«Лудогорец» разгромил ЦСКА в матче группового этапа ЛЕ
Футболисты московского ЦСКА уступили болгарскому "Лудогорцу" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
РИА Новости 16:53
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Политика
Украина согласилась на «формулу Штайнмайера» по Донбассу
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен до конца сентября провести встречу «нормандской четверки», чтобы обсудить все пункты минских соглашений, а отдельно — «формулу Штайнмайера».
ФАН вчера в 11:00
Кино
Умер французский актер Шарль Жерар
Московский Комсомолец 15:37
Происшествия
В Москве в общественном туалете нашли брошенного младенца
Уборщица нашла брошенного новорожденного ребенка в одном из столичных общественных туалетов, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.
РБК 12:56
Происшествия
В Грозном горит торговый центр «Гранд Парк»
В торговом центре «Гранд Парк» в Грозном произошёл крупный пожар. Сообщается, что огнём охвачено 700 кв. м здания.
RT на русском 14:32
Хоккей
2 очка Войнова помогли «Авангарду» победить в Уфе
Sportbox.RU 12:38
Игры
Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей
News.ru 17 сентября в 04:06
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru 07:41
Гаджеты
Предзаказы на новые iPhone побили рекорды
За первые часы предзаказа, который стартовал в 00:01 18 сентября через сайт re-store.ru, число предзаказов на новые iPhone 11 Pro в два раза выше, чем на iPhone ХS и iPhone XS Max за аналогичный период.
News.ru вчера в 05:55
Армия и оружие
В США назвали Калининград одной из главных целей в случае войны с РФ
Американский генерал рассказал, что НАТО прорабатывает план атаки на Калининград Глава ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харригян заверил журналистов, что если НАТО потребуется уничтожить систему противовоздушной обороны Калининграда, у альянса есть план, как это сделать.
Российская газета 11:27
Футбол
Увольнение Зидана обойдется «Реалу» в 80 миллионов евро
По информации Sport.es, это решение обойдется мадридцам в 80 миллионов евро.
Спорт-Экспресс 11:37
Политика
Путин повысил зарплаты госслужащим
Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении заработной платы сотрудникам Министерства иностранных дел России, а также другим государственным служащим.
Газета.Ru 12:50
Шоу-бизнес
Опубликовано видео с мужем Заворотнюк в столичной клинике
Фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, заметили в одной из столичных больниц.
ФАН вчера в 08:29
Кино
Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе
Американский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
РЕН ТВ 14:12
Политика
Дэвид Кэмерон сообщил о вине Барака Обамы в сирийском конфликте
Что предложил Кэмерон Путину на вилле в Сочи Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон рассказал в своих мемуарах о попытках согласовать транзит власти в Сирии.
РБК 10:21
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Наука
Новую гравитационную модель элементарных частиц разработали в РФ
Новую гравитационную модель внутренней структуры элементарных частиц и ядер атомов разработали учёные Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.
News.ru вчера в 03:09