Общество
РИА НовостиВ Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда
Применение минимального почасового размера оплаты труда для других целей не допускается. "Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона. Согласно документу, эта сумма должна индексироваться раз в год.
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с чего всё началось
"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона. Согласно документу, эта сумма должна индексироваться раз в год. Сейчас часовая ставка высчитывается из МРОТ: с мая по июль она составляет от 89,85 до 65,92 рубля.РИА Новости01:04
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