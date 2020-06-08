Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда

Применение минимального почасового размера оплаты труда для других целей не допускается. "Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона. Согласно документу, эта сумма должна индексироваться раз в год.
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с чего всё началось

В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда

"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона. Согласно документу, эта сумма должна индексироваться раз в год. Сейчас часовая ставка высчитывается из МРОТ: с мая по июль она составляет от 89,85 до 65,92 рубля.
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Россия заняла третье место среди стран с самым доступным газом.
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В России усомнились в глубине Марианской впадины

Заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов рассказал, что аппарат зафиксировал глубину в 10 028 метров, тогда как судно времен СССР фиксировало 11 022 метра.
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В России выявлено 8 985 новых случаев заражения коронавирусом

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Общество

В России зафиксировали 8985 случаев коронавируса за сутки

В России в течение суток подтверждено 8985 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Сбербанк ведет переговоры с Александром Мамутом о снижении его доли в Rambler Group, сообщил РБК со ссылкой источники, близкие к сторонам переговоров.
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Мишустин поручил до 19 июня доработать нацплан восстановления экономики

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Сотрудник саратовского министерства заболел коронавирусом

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Неизвестный въехал в толпу протестующих в Сиэтле

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Волгоградские власти думают об отмене обязательного ношения перчаток

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Компания KIA сертифицировала в России новый бизнес-седан KIA K5.
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