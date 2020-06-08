Общество
КоммерсантъВ Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработели законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и на неполный день, сообщает «РИА Новости».
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с чего всё началось
Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, депутат Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов.РИА Новости20:53
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