Общество
КоммерсантъВ Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и на неполный день, сообщает «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить216
с чего всё началось
Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, депутат Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов.РИА Новости20:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 23:21, Ашберн
Политика
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 20:23
Происшествия
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Экономика
Россия вошла в четверку стран с самым доступным для населения газом
Россия заняла третье место среди стран с самым доступным газом.
Экономика сегодня 21:17
Здоровье
Пять основных мифов о хлебе развеяли диетологи
Пять основных мифов о свежем хлебе развеяли диетологи. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:22
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ 18:31
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова примерила образ блондинки
Джиган сфотографировался рядом с супругой в парике. Рэперу понравился новый образ Самойловой.
Lisa.ru 03:30
Здоровье
Жители Красноярского края смогут получать больше бесплатных лекарств
В Красноярском крае увеличат бюджет на предоставление льготных медикаментов жителям с редкими заболеваниями, пенсионерам и ветеранам труда.
Newslab.ru 23:18
Экономика
«Ъ» узнал об обсуждении сокращения выплат топ-менеджерам госкомпаний
В правительстве обсуждают вопрос уменьшения выплат топ-менеджерам госкомпаний, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 21:28
Религия
День Святой Троицы отмечают 7 июня
Телепорт вчера в 19:50
Шоу-бизнес
Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК 14:41
Происшествия
В Красноярске задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов
Подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске задержаны, сообщается на сайте управления МВД по Красноярскому краю со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
РИА Новости 22:56
Происшествия
Группа разбора: велосипедист-суицидник подставился под автомобиль, но крайним может стать водитель
Пересекать дорогу в седле велосипедистам прямо запрещает пункт 24.8 ПДД: для этого нужно спешиваться и идти в статусе пешехода.
НГС.Кемерово 21:00
Армия и оружие
Forbes назвал самые секретные российские подлодки
По мнению заокеанских журналистов, самыми секретными российскими подлодками стали АПЛ «Хабаровск» и «Белгород».
Военное дело вчера в 11:51
Экономика
Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по банковским картам
Снятие наличных с банковских карт стало самой непопулярной операцией с «пластиком» и уступило в объемах не только переводам по картам, но и безналичным платежам, следует из статистического бюллетеня ЦБ, в котором представлены данные по операциям с банковскими картами за первый квартал 2020 года.
РБК 23:01
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
Общество
Российский диджей Казначеев арестован в Германии по запросу из США
Берлин, 8 июня 2020, 05:10 — REGNUM Диджей Денис Казначеев задержан в Берлине по обвинению в отмывании более 1 млн долларов по запросу из США.
REGNUM 22:10
Общество
Россиян предупредили о вреде антисептиков
Депутат Госдумы и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко предупредил россиян о вреде антисептиков.
Lenta.ru 22:07
Общество
В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса
Ряд ограничений, ранее введенных из-за коронавируса, отменен в Алтайском крае.
Известия 23:10
Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия 08:01
Гаджеты
Обнародованы цена и параметры смартфона Xiaomi Redmi 9
Актуальные Новости вчера в 02:25
Здоровье
42 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
6 июня в Амурской области зарегистрировано 42 новых случая коронавируса: 19 - в Благовещенске, 13 - в Свободном, пять - в Магдагачинском районе, по два - в Шимановске и Серышевском районе, один - в Тынде.
Телепорт вчера в 03:57
Армия и оружие
Финляндия устроила провокацию рядом с военными базами России
Согласно имеющейся информации, в общей сложности было задействовано 32 боевых самолёта F/A-18 Hornet, которые сымитировали координированный удар по территории России.
Discover24 13:09
Энергетика
ФАС вынесла предостережение главе Независимого топливного союза
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предостережение президенту Независимого топливного союза Павлу Баженову за высказывания о росте цен на бензин в России, говорится в сообщении ведомства.
Rambler News Service 05 июня в 13:56
Здоровье
Коротко о главном: на Урале 84 человека лежат в реанимации с COVID-19, а послабления откладываются
Губернатор объяснил это тем, что регионе просто делают много тестов на COVID-19.
Екатеринбург Онлайн 22:45
Происшествия
Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета.
РИА Новости 19:07
Общество
В Доме ребенка на Камчатке выявлен крупный очаг COVID-19
В Камчатском крае, по данным на утро 8 июня, выявлено 1168 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ 20:23
Авто
КамАЗ готовит конкурента БелАЗа
Машину с индексом 65805 представили на заводе в минувший четверг, и есть все шансы, что в перспективе она станет прямым конкурентом БелАЗу.
Автоновости дня вчера в 13:58
Гаджеты
В России названы самые популярные смартфоны
В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera 16:02
Армия и оружие
На Украине рассказали о способе «ударить» по Сибири
РИА Новости 19:31