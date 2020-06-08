Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработели законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и на неполный день, сообщает «РИА Новости».

В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

Политика Донбасс никогда не вернется на нынешнюю Украину, заявила экс-министр Украина никогда не вернет Донбасс, пока ею правят действующие власти, заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш в интервью каналу "112 Украины".

Общество Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей. 825

Общество Падчерицу Урганта затравили в Сети из-за участия в митинге в США Дочь жены телеведущего Ивана Урганта от первого брака — 19-летняя Эрика Куталиа — подверглась травле в интернете за участие в митинге в США.

Политика NHK (Япония): шатающаяся под коронавирусом путинская власть. Путин решил форсировать военный парад и всенародное голосование по поправкам к Конституции (NHK) Российских людей интересует не столько военный парад и всенародное голосование, сколько гораздо более прозаические вещи: когда, наконец, будет реально остановлена пандемия коронавируса, когда доходы населения вернутся хотя бы к прежнему уровню.

Политика На сайт голосования по Конституции внесли изменения Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции нет упоминания предлагаемой поправки в статью 81 об ограничении сроков Путина ни в одном из 15 тематических блоков. 2,1K

Общество Россиянам напомнили о начале короткой рабочей недели Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в связи с Днем России. Об этом напомнили в Роструде, передает РИА Новости. 696

Культура Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве. 261

Экономика В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 465

Шоу-бизнес Панина со скандалом выгнали с похорон Михаила Кокшенова Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Друзья актера Михаила Кокшенова настоятельно попросили Алексея Панина покинуть зал на Митинском кладбище, где родные и близкие прощались с Кокшеновым. 158

Общество Южносахалинцы спасают газоны от автомобилей Жители Южно-Сахалинска активно включились в борьбу с нарушителями, паркующими свои автомобили на газонах, озелененных территориях, детских площадках и около мусорных контейнеров.

Общество Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн. 15

Шоу-бизнес Оксана Самойлова примерила образ блондинки Джиган сфотографировался рядом с супругой в парике. Рэперу понравился новый образ Самойловой. 8

Авто Для нового Toyota RAV4 разработан хардкорный тюнинг-кит Актуальный Toyota RAV4 имеет яркий дизайн с довольно резкими и агрессивными чертами, однако специалисты тюнинг-компании Versus посчитали что этого недостаточно. 1

Технологии Использование Windows 7 может привести к поломке компьютера Агентство NetMarketShare опубликовало исследования, что почти четверть домашних компьютеров используют Windows 7. Операционная система появилась 11 лет назад и стала одной из самых любимых ПО для жителей всех стран. 103

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 1,9K

Здоровье В Амурской области подтверждено 42 новых случая коронавируса По состоянию на 6 июня, проведено 61 157 исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 25 670 тестов сделал Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области. 75

Происшествия Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17 Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета. 170