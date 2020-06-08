Экономика
КоммерсантъВ Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработели законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и на неполный день, сообщает «РИА Новости».
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Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.
Lenta.ru 10:05
Общество
Падчерицу Урганта затравили в Сети из-за участия в митинге в США
Дочь жены телеведущего Ивана Урганта от первого брака — 19-летняя Эрика Куталиа — подверглась травле в интернете за участие в митинге в США.
78.ru 12:13
Политика
NHK (Япония): шатающаяся под коронавирусом путинская власть. Путин решил форсировать военный парад и всенародное голосование по поправкам к Конституции (NHK)
Российских людей интересует не столько военный парад и всенародное голосование, сколько гораздо более прозаические вещи: когда, наконец, будет реально остановлена пандемия коронавируса, когда доходы населения вернутся хотя бы к прежнему уровню.
ИноСМИ 18:50
Политика
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции нет упоминания предлагаемой поправки в статью 81 об ограничении сроков Путина ни в одном из 15 тематических блоков.
Lenta.ru 20:23
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Россиянам напомнили о начале короткой рабочей недели
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Lenta.ru 17:58
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
Религия
8 июня в Духов день благодать придёт с берёзой
В этом году на 8 июня выпадает Духов день, который считают прямым продолжением Троицы.
Молодой коммунар 15:40
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В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
Мужчину, который стрелял из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, во время перестрелки он получил ранения, сообщает столичное ГУМВД.
РИА Новости 19:49
Общество
В Иркутской области потушили пожар на нефтяной скважине
РИА Новости 08:41
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Шоу-бизнес
Панина со скандалом выгнали с похорон Михаила Кокшенова
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Друзья актера Михаила Кокшенова настоятельно попросили Алексея Панина покинуть зал на Митинском кладбище, где родные и близкие прощались с Кокшеновым.
REGNUM 09:26
Общество
Южносахалинцы спасают газоны от автомобилей
Жители Южно-Сахалинска активно включились в борьбу с нарушителями, паркующими свои автомобили на газонах, озелененных территориях, детских площадках и около мусорных контейнеров.
Сахалин.Инфо 21:05
Общество
Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США
Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн.
RT на русском 21:41
Энергетика
Страны ОПЕК договорились продлить на месяц сокращение добычи нефти
Александр Новак подчеркнул, что любое сокращение – это временное явление.
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Армия и оружие
Минобороны: в городах России проводится подготовка к параду Победы
Аргументы и Факты 21:34
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова примерила образ блондинки
Джиган сфотографировался рядом с супругой в парике. Рэперу понравился новый образ Самойловой.
Lisa.ru 03:30
Общество
Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов
Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
Вести.Ru 15:00
Авто
Для нового Toyota RAV4 разработан хардкорный тюнинг-кит
Актуальный Toyota RAV4 имеет яркий дизайн с довольно резкими и агрессивными чертами, однако специалисты тюнинг-компании Versus посчитали что этого недостаточно.
Тарантас Ньюс 04:18
Технологии
Использование Windows 7 может привести к поломке компьютера
Агентство NetMarketShare опубликовало исследования, что почти четверть домашних компьютеров используют Windows 7. Операционная система появилась 11 лет назад и стала одной из самых любимых ПО для жителей всех стран.
Народные новости 07:20
Здоровье
Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса
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Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Общество
Счетная палата нашла на 5,2 млрд рублей нарушений в Мосгорсуде и Верховном
Счетная палата выявила нарушения расходования бюджетных средств в 2019 г. в судебном департаменте при Верховном суде и в Мосгорсуде на сумму более 5,2 млрд рублей.
Ведомости 18:30
Футбол
Вагнер Лав рассказал, когда объявит о своем новом клубе
РИА Новости 11:19
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил морские испытания
Российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 завершил государственные испытания и вернулся на «Северную верфь» в Санкт-Петербурге для прохождения ревизии.
Военное дело 02:55
Здоровье
В Амурской области подтверждено 42 новых случая коронавируса
По состоянию на 6 июня, проведено 61 157 исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 25 670 тестов сделал Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области.
Амурская правда вчера в 03:48
Экономика
Всем пенсионерам, получающим деньги на карту, советуют приготовиться
Ранее сообщалось, что в России предложили запретить банковские карты с технологией бесконтактной оплаты.
Primpress.ru вчера в 17:00
Происшествия
В Улан-Удэ пьяный водитель сбил девочек, одна погибла
Байкал-Daily 10:07
Происшествия
Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета.
РИА Новости 19:07
Общество
Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования
Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru 10:20