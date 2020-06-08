Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

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Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработели законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и на неполный день, сообщает «РИА Новости».
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В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

Коммерсантъ21:41

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

Lenta.ru21:14

В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

ПРАЙМ20:19
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