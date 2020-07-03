Москва, 3 июля 2020, 06:21 — REGNUM Законопроект об утилизационном сборе на пневматическое и огнестрельное оружие, предназначенное для продажи гражданам, разработал комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию.

В Госдуме разработали законопроект об утилизационном сборе на оружие

Армия и оружие Сирийский опыт разведки применили в ходе учений на Северном Кавказе В ходе учений на Северном Кавказе российские военные применили опыт использования беспилотников при осуществлении разведки, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Происшествия СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске «Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК. 412

Культура Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте Прощание с актером Виктором Проскуриным состоится в субботу, 4 июля, в Театральном институте им. Б. Щукина (там учился артист), сообщил ТАСС директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок. 1

Фигурное катание Загитова проголосовала за поправки в Конституцию, поддержав Путина Загитова поддержала президента Путина и выразила ему слова благодарности: "Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и перспективу !" 11

Политика «Дебилы» довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович назвал украинские власти "дебилами" и заявил, что они привели страну на грань распада и уничтожения.

Общество Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей. 2,1K

Происшествия В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 31 человека Абакан, 2 июля 2020, 07:39 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 2 июля в республиканском правительстве. 143

Авто Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan Компания Volkswagen анонсировала обновленную версию кроссовера Volkswagen Tiguan с новой гибридной модификацией. 48

Общество Tez Tour возобновил работу офиса в Турции Речь идет о собственном принимающем офисе, который вновь начнет работу для подготовки к обслуживанию туристов. 3

Политика Путин поздравил Назарбаева с 80-летним юбилеем Президент России Владимир Путин записал к юбилею Нурсултана Назарбаева специальное видеопоздравление, в котором признался, что он искренне дорожит и гордится многолетней дружбой с ним.

Здоровье Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса. 98

Игры Опубликован трейлер игры Crysis Remastered Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта. 39

Здоровье Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью раком Выяснилось, что самый высокий показатель заболеваемости за 2019 год зарегистрирован в Архангельской области (566,2 выявленного случая на 100 тыс. населения).

Шоу-бизнес Харламов высмеял предположения о причинах его развода с Асмус Резидент Comedy Club Гарик Харламов в четверг, 2 июля, прокомментировал в Instagram сообщения пользователей о якобы причинах его развода со своей женой актрисой Кристиной Асмус. 12