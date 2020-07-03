Экономика
REGNUMВ Госдуме разработали законопроект об утилизационном сборе на оружие
Москва, 3 июля 2020, 06:21 — REGNUM Законопроект об утилизационном сборе на пневматическое и огнестрельное оружие, предназначенное для продажи гражданам, разработал комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию.
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Футбол
Месси намерен уйти из «Барселоны» в 2021 году, сообщают СМИ
Газета.Ru вчера в 20:07
Общество
Большинство петербуржцев проголосовали против поправок на 29 участках
На 29 участках в Петербурге большинство избирателей проголосовали против поправок в Конституцию.
МР7.ру вчера в 12:54
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском вчера в 06:14
Армия и оружие
Сирийский опыт разведки применили в ходе учений на Северном Кавказе
В ходе учений на Северном Кавказе российские военные применили опыт использования беспилотников при осуществлении разведки, сообщила пресс-служба Южного военного округа.
Взгляд.ру вчера в 23:34
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском вчера в 04:33
Культура
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
Прощание с актером Виктором Проскуриным состоится в субботу, 4 июля, в Театральном институте им. Б. Щукина (там учился артист), сообщил ТАСС директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.
Коммерсантъ вчера в 16:58
Фигурное катание
Загитова проголосовала за поправки в Конституцию, поддержав Путина
Загитова поддержала президента Путина и выразила ему слова благодарности: "Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и перспективу !"
CT news 30 июня в 07:49
Политика
«Дебилы» довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович назвал украинские власти "дебилами" и заявил, что они привели страну на грань распада и уничтожения.
РИА Новости вчера в 20:56
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости вчера в 03:37
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
Происшествия
В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 31 человека
Абакан, 2 июля 2020, 07:39 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 2 июля в республиканском правительстве.
REGNUM вчера в 00:39
Футбол
«Манчестер Сити» организовал «Ливерпулю» чемпионский коридор
ProstoProSport вчера в 15:46
Авто
Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan
Компания Volkswagen анонсировала обновленную версию кроссовера Volkswagen Tiguan с новой гибридной модификацией.
Деловое.ТВ вчера в 08:27
Политика
Меркель выступила против санкций в отношении «Северного потока-2»
Ранее против американских санкций в отношении проекта выступил экс-канцлер Германии Герхард Шредер, сообщает «Национальная служба новостей».
URA.Ru 01 июля в 07:48
Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия вчера в 17:45
Общество
Tez Tour возобновил работу офиса в Турции
Речь идет о собственном принимающем офисе, который вновь начнет работу для подготовки к обслуживанию туристов.
Gazeta.SPb вчера в 06:12
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК вчера в 14:20
Политика
Путин поздравил Назарбаева с 80-летним юбилеем
Президент России Владимир Путин записал к юбилею Нурсултана Назарбаева специальное видеопоздравление, в котором признался, что он искренне дорожит и гордится многолетней дружбой с ним.
Комсомольская правда вчера в 23:17
Политика
Чиновников хотят обязать соблюдать нормы литературного русского языка
Российских чиновников заставят соблюдать нормы современного русского литературного языка.
Известия вчера в 20:00
Футбол
«Реал» объявил о переходе футболиста Хакими в итальянский «Интер»
ТАСС Спорт вчера в 11:02
Шоу-бизнес
Певица снялась в пиджаке на голое тело и попала на обложку журнала
Lenta.ru вчера в 22:13
Происшествия
В Самарской области начали эвакуацию людей из-за прорыва газопровода
РБК вчера в 18:17
Общество
Бизнесмен Александр Лебедев купил долю в кафе-кондитерских «Андерсон»
НРК получила 25% долей, Перминова – 8%. Факт сделки подтвердил генеральный директор НРК Артем Артемов.
Ведомости 01 июля в 17:37
Здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса.
ToDay News Ufa 01 июля в 13:17
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv 01 июля в 07:21
Здоровье
Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью раком
Выяснилось, что самый высокий показатель заболеваемости за 2019 год зарегистрирован в Архангельской области (566,2 выявленного случая на 100 тыс. населения).
Реальное время вчера в 23:16
Шоу-бизнес
Харламов высмеял предположения о причинах его развода с Асмус
Резидент Comedy Club Гарик Харламов в четверг, 2 июля, прокомментировал в Instagram сообщения пользователей о якобы причинах его развода со своей женой актрисой Кристиной Асмус.
Известия вчера в 12:16
Происшествия
В Магадане задержали обругавшего бортпроводников авиадебошира
В аэропорту Магадана задержали пассажира, нарушившего общественный порядок на борту, прилетевшего из Москвы.
Российская газета вчера в 20:43
Общество
В Минобороны РФ сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину
Москва, 3 июля 2020, 05:39 — REGNUM Испытания российской вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны России, проходят благополучно для добровольцев.
REGNUM вчера в 22:39
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
Центробанк Венесуэлы опротестует решение суда Лондона, которое «нацелено на лишение венесуэльского народа золота», заявили в Каракасе.
RT на русском вчера в 09:23