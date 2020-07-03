Экономика

REGNUMREGNUMВ Госдуме разработали законопроект об утилизационном сборе на оружие

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Москва, 3 июля 2020, 06:21 — REGNUM Законопроект об утилизационном сборе на пневматическое и огнестрельное оружие, предназначенное для продажи гражданам, разработал комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию.
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В Госдуме разработали законопроект об утилизационном сборе на оружие

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