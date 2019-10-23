Экономика
Право.руВ Госдуме решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Комитет нижней палаты парламента по бюджету и налогам включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации ЕНВД для малого бизнеса на следующий год.
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Комитет Госдумы по бюджету и налогам, чье мнение имеет решающее значение в парламенте при рассмотрении федерального бюджета, включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год.РБКвчера в 10:28
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В Госдуме предложили скорректировать коэффициент расчета налога для малого бизнеса
Rambler News Serviceвчера в 12:03
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