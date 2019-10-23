Экономика

Право.руПраво.руВ Госдуме решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Комитет нижней палаты парламента по бюджету и налогам включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации ЕНВД для малого бизнеса на следующий год.
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В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Комитет Госдумы по бюджету и налогам, чье мнение имеет решающее значение в парламенте при рассмотрении федерального бюджета, включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год.
РБКвчера в 10:28

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В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

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Госдума предложила ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Росбалтвчера в 22:40
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