Экономика
Южный ФедеральныйВ Госдуме сделали прогноз по развитию финансовой ситуации в России
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сделал краткосрочный прогноз о том, как будет складываться финансовая ситуация в России из-за обвала рубля на фоне резкого падения цен на нефть. Своим прогнозом Аксаков поделился в интервью Парламентской газете.
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Общество
В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом
В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Финансы
Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной
Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
Футбол
«Катастрофа». Карпин оценил игру «Ростова» в матче с ЦСКА
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями от победы над ЦСКА (3:2) в матче 21-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футбол
Экс-наставник «Локомотива» ответил на обвинения Смородской в договорном матче
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Красножан ответил на обвинения экс-президента клуба Ольги Смородской в договорном матче.
Хоккей
«Барыс» победил «Металлург» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
«Барыс» из Нур-Султана обыграл магнитогорский «Металлург» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Общество
Коронавирус добрался до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Один из сотрудников штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом.
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в этом году
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с "Российской газетой" пообещал предстоящим летом на европейской территории России очень комфортную температуру.
Энергетика
«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Экономика
Tesco продала свой азиатский бизнес за $10,6 млрд
Активы Tesco были оценены в $10,6 млрд, что делает сделку крупнейшей в истории Таиланда.
Экономика
Траты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса
Значительное негативное влияние коронавируса и запрет организованных поездок из КНР продолжают оказывать давление на российский бизнес, отмечают опрошенные РБК российские банки и платежные компании, работающие с китайскими платежными системами как эквайеры.
Кино
Критики назвали худший фильм о Джеймсе Бонде
Журналисты издания The Independent составили рейтинг всех фильмов об агенте 007 Джеймсе Бонде и выяснили, какая картина стала самой худшей.
Общество
В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.
Энергетика
Ирак начал переговоры по стабилизации рынка нефти
Власти Ирака начали переговоры с заинтересованными сторонами по стабилизации рынка нефти.
Авто
Украинский ЗАЗ начал собирать российские авто Lada
Хэтчбек LADA XRay выпускается на ЗАЗе в двух модификациях: с 1,6- и 1,8-литровым бензиновыми двигателями мощностью 106 и 122 л.с. соответственно, сопряженными с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Спорт
Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии
Культура
Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Ларису Голубкину
Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Ларису Голубкину.
Происшествия
В Петербурге в ДТП с участием маршрутки пострадали четыре пассажира
Число пострадавших в ДТП с участием маршрутки на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге выросло до четырех человек, трое из них госпитализированы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Футбол
Игорь Черевченко может уйти из тульского «Арсенала»
Общество
Польша вводит санитарный контроль на границе с Германией и Чехией
Польша вводит санитарный контроль на границе с Германией и Чехией, заявил журналистам в понедельник премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
Происшествия
Новосибирец, которого не остановил огонь из автомата, попал на видео
В Новосибирске вечером 8 марта произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них открыл стрельбу, сообщает издание "Новосибирск онлайн".
Общество
Судья решил проводить процесс по MH17 в отсутствии обвиняемых
Председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс принял решение, что он «имеет легальное право судить четырех подозреваемых в их отсутствии» и в отсутствии адвокатов трех из них, передает ТАСС.
Спорт
Церемонию зажжения олимпийского огня проведут без зрителей
Олимпийский комитет Греции сообщил сегодня, 9 марта, что традиционная церемония зажженния огня пройдет без зрителей из-за коронавируса.
Кино
Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет
Политика
Партия Зеленского начала искать замену Авакову
В правящей украинской партии «Слуга народа» рассказали, что начали искать замену главе МВД Арсену Авакову.
Здоровье
Коронавирус обнажил хрупкость американского процветания
Глобальная эпидемия на глазах опровергает один из главных мифов Запада – об устойчивости процветания американского общества.
Общество
Жители России увидят суперлуние 9 марта
Суперлунием называется такая фаза луны (полнолуние или новолуние), которая приходится на максимально близкое расположение естественного спутника к Земле, перигей.
Политика
Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков
Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
Финансы
Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Политика
Запрет недвижимости за рубежом не пропишут в Конституции
Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Конституции, сообщил, что такого запрета нет и не было в Конституции.