Экономика

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйВ Госдуме сделали прогноз по развитию финансовой ситуации в России

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сделал краткосрочный прогноз о том, как будет складываться финансовая ситуация в России из-за обвала рубля на фоне резкого падения цен на нефть. Своим прогнозом Аксаков поделился в интервью Парламентской газете.
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Анатолий Аксаков: Рубль остается под контролем Центробанка

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Власти Ирака начали переговоры с заинтересованными сторонами по стабилизации рынка нефти.
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Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Ларису Голубкину.
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В Петербурге в ДТП с участием маршрутки пострадали четыре пассажира

Число пострадавших в ДТП с участием маршрутки на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге выросло до четырех человек, трое из них госпитализированы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
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Польша вводит санитарный контроль на границе с Германией и Чехией

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В Новосибирске вечером 8 марта произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них открыл стрельбу, сообщает издание "Новосибирск онлайн".
РИА Новости 08:16
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Коммерсантъ 09:25
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В правящей украинской партии «Слуга народа» рассказали, что начали искать замену главе МВД Арсену Авакову.
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Жители России увидят суперлуние 9 марта

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Запрет недвижимости за рубежом не пропишут в Конституции

Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Конституции, сообщил, что такого запрета нет и не было в Конституции.
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Анатолий Геннадьевич Аксаков
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созыва от партии «Справедливая Россия».
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