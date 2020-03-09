Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сделал краткосрочный прогноз о том, как будет складываться финансовая ситуация в России из-за обвала рубля на фоне резкого падения цен на нефть. Своим прогнозом Аксаков поделился в интервью Парламентской газете.

В Госдуме сделали прогноз по развитию финансовой ситуации в России

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