Политика
RT на русскомВ Госдуме сочли проект нового КоАП противоречащим посланию президента
«Стоит отметить, что проект усиливает репрессивные механизмы по сравнению с действующим кодексом, что не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны, противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному собранию», — цитирует его ТАСС.
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В Госдуме назвали проект нового КоАП противоречием посланию президента
Комсомольская правдавчера в 05:45
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