Политика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме сочли проект нового КоАП противоречащим посланию президента

«Стоит отметить, что проект усиливает репрессивные механизмы по сравнению с действующим кодексом, что не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны, противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному собранию», — цитирует его ТАСС.
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«Единая Россия» не поддерживает новую версию КоАП

Коммерсантъ10:26

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Турчак заявил о неподдержке «Единой Россией» «репрессивного» проекта КоАП

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Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина пожаловалась в инстаграме, что его мать выселяет их с детьми из своей квартиры.
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Как работают Яндекс.Новости?
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