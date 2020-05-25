Экономика
Говорит МоскваВ Госдуме спрогнозировали постоянный рост цен на бензин в России
Ранее трейдеры спрогнозировали отрицательные цены на газ в Европе. Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный рассказал в комментарии радиостанции «Говорит Москва», что такого развития событий можно избежать, хотя газовым корпорациям всё же стоит ожидать снижения выручки.
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с чего всё началось
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что это негативно повлияет на цены на бензин, однако они продолжали бы расти в любом случае.Говорит Москвавчера в 08:31
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Депутат Лысаков: стоимость топлива для российских потребителей будет только расти
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