Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваВ Госдуме спрогнозировали постоянный рост цен на бензин в России

Ранее трейдеры спрогнозировали отрицательные цены на газ в Европе. Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный рассказал в комментарии радиостанции «Говорит Москва», что такого развития событий можно избежать, хотя газовым корпорациям всё же стоит ожидать снижения выручки.
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с чего всё началось

В Госдуме спрогнозировали постоянный рост цен на бензин в России

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что это негативно повлияет на цены на бензин, однако они продолжали бы расти в любом случае.
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В Госдуме рассказали о грядущем росте цен на бензин в России

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В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин

Профильвчера в 11:06

В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России

РИА Новостивчера в 10:09

Депутат Госдумы спрогнозировал повышение цен на бензин

Pravda.Ruвчера в 10:18

Депутат Лысаков: стоимость топлива для российских потребителей будет только расти

Общественное телевидение Россиивчера в 10:14

В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России

ТК Звездавчера в 10:31

В Госдуме спрогнозировали постоянный рост цен на бензин в России

Говорит Москвавчера в 08:31
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Российский депутат
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы ФС РФ VI и VII созывов. Председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора».
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