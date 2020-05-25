Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России

Введенный правительством запрет на ввоз топлива из-за рубежа вызовет увеличение цен на бензин, однако они бы росли в любом случае, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.
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с чего всё началось

В Госдуме спрогнозировали постоянный рост цен на бензин в России

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что это негативно повлияет на цены на бензин, однако они продолжали бы расти в любом случае.
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Депутат Госдумы спрогнозировал повышение цен на бензин

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В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин

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ФАНвчера в 18:48

В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России

РИА Новостивчера в 10:09

В Госдуме спрогнозировали постоянный рост цен на бензин в России

Говорит Москвавчера в 08:31
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Происшествия

Задержан тренер ММА Владимир Осия

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Руководство компании Fiat приняло решение о завершении производства своего компактвэна 500L, о чем сообщает издание Тарантас Ньюс.
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Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»

Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
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По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
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Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ 08:01
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В Петербурге с исторического здания обрушились четыре балкона

Российская газета 05:33
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Происшествия

В Адыгее завели дело на главу поселения, где прошли массовые похороны

Майкоп, 26 мая 2020, 13:13 — REGNUM Уголовное дело возбуждено против главы Садовского сельского поселения в Красногвардейском районе Адыгеи, где в период действия в регионе режима самоизоляции были проведены похороны с участием нескольких сотен человек.
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Здоровье

На Кубани за сутки выявили 92 новых случая заражения коронавирусом

В Краснодарском крае за последние сутки, с 23 по 24 мая, выявили 92 новых случая заражения .
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Происшествия

В Ленобласти самолет с горящим двигателем совершил аварийную посадку

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Авто

В России подорожали автомобили с пробегом

Например, трехлетняя LADA Granta, средний ценник которой по итогам четырех месяцев 2020 года почти не изменился (346 600 руб.), в Уфе подорожала на 14% – с 292 200 рублей в январе до 333 700 в апреле.
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RT на русском вчера в 12:52
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Здоровье

В Орске из-за коронавируса в обсерватор отправят 300 человек

Министр здравоохранения Татьяна Савинова рассказала, что сегодня будет принято решение отправлять контактных с сотрудниками завода в обсерватор.
Orengrad.ru 06:59
Армия и оружие

Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным

В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня».
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Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
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Шоу-бизнес

Бойфренд Бузовой купил автомобиль за 10 миллионов

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На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

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В Москве суд продлил арест двум генералам МВД

Басманный суд Москвы продлил срок ареста заместителям начальника следственного департамента МВД России генералам Александру Бирюкову и Александру Краковскому.
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Экономика

Средняя зарплата в Воронежской области в марте превысила 35 тысяч

Средняя ежемесячная номинальная зарплата на предприятиях и организациях Воронежской области в марте текущего года составила 35,032 тыс. руб. Такие данные привели в Воронежстате во вторник, 26 мая.
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Армия и оружие

В Польше раскрыли планы Украины отдать $12 млрд западным военным компаниям

По данным СМИ, речь идет о долгосрочных планах, в рамках которых военные корпорации западных стран поставят на Украину больше сотни многоцелевых боевых самолетов.
Новостной фронт 10:15
Политика

Путин одобрил выдвижение главы Брянской области на второй срок

Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи по видеосвязи с губернатором Брянской области Александром Богомазом одобрил его выдвижение на новый срок.
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Политика

Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости 10:05
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Общество

Дочь Успенского призвала не давать литературной премии имя ее отца

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Советский и грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону на YouTube заявил, что поедет на гастроли в Российскую Федерацию, если политика страны изменится, и высказался о российском лидере Владимире Путине.
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Российские долларовые миллиардеры приобрели $62 млрд за время пандемии

Совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд за время пандемии, пишет Forbes.
Газета.Ru 10:19
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

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Политика

В НАО и Архангельской области отложили слушания по объединению

Парламентские слушания по вопросу объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа, запланированные на 26 мая, перенесены в обоих регионах из-за необходимости продления сбора предложений от жителей, сообщили РИА Новости в обеих рабочих группах.
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Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом

Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.
RT на русском 09:32
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Вячеслав Иванович Лысаков
Российский депутат
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы ФС РФ VI и VII созывов. Председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора».
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