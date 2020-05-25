Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что это негативно повлияет на цены на бензин, однако они продолжали бы расти в любом случае.

с чего всё началось

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству Вячеслав Лысаков во время интервью для радиостанции «Говорит Москва» рассказал о том, что запрет на ввоз иностранного топлива негативно скажется на отечественных «бензиновых» ценах, однако, избегания подобной меры не позволило бы как-то нивелировать процесс ценового роста.

В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин

Кино Сценарист «Джона Уика» работает над экранизациями двух видеоигр My Friend Pedro — игра в жанре шутера, где главный герой бегает по разнообразным 2D-уровням, замедляет время, использует навыки паркура, стреляет с двух рук и время от времени разговаривает с бананом.

Общество Власти Москвы заявили, что открывать рестораны в Москве рано Открывать рестораны в Москве пока преждевременно, заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

Происшествия В Костроме возбудили дело о сбыте просроченных аппаратов ИВЛ Дело о сбыте аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), срок годности которых истек 15 лет назад, возбуждено в Костромской области.

Здоровье ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни. 162

Политика Рогозин анонсировал создание нового «Бурана» и космической станции Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что уже сейчас должны начаться работы по созданию новой орбитальной космической станции. 1,4K

Общество ВОЗ приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина против COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против коронавирусной инфекции COVID-19 из-за повышенного риска смертности. 3

Общество Обвинение попросило 18 лет колонии для обвиняемого в шпионаже Уилана Прокуратура просит суд назначить обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбывнием в колонии строгого режима, сообщили RNS в пресс-службе Мосгорсуда. 34

Общество Минпросвещения рассчитывает на очный формат выпускных в школах России Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с последним звонком и выразил надежду, что в этом году удастся провести выпускные в традиционном очном формате. 7

Общество ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). 54

Общество Путин подписал закон о реформе ОСАГО Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.

Общество В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года. 423

Экономика Глава Минэкономразвития поддержал отказ раздавать россиянам деньги ФНБ Министр экономического развития Максим Решетников назвал правильным решение не выделять россиянам материальную поддержку из Фонда национального благосостояния.