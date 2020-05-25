Экономика
Live24В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству Вячеслав Лысаков во время интервью для радиостанции «Говорит Москва» рассказал о том, что запрет на ввоз иностранного топлива негативно скажется на отечественных «бензиновых» ценах, однако, избегания подобной меры не позволило бы как-то нивелировать процесс ценового роста.
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Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что это негативно повлияет на цены на бензин, однако они продолжали бы расти в любом случае.Говорит Москва08:31
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