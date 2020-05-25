Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России

Введенный правительством запрет на ввоз топлива из-за рубежа вызовет увеличение цен на бензин, однако они бы росли в любом случае, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.
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с чего всё началось

В Госдуме спрогнозировали постоянный рост цен на бензин в России

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что это негативно повлияет на цены на бензин, однако они продолжали бы расти в любом случае.
Говорит Москвавчера в 08:31

Подробнее о событии

Мишустин вынес приговор бензину: Дешевого, за 28 рублей, не будет, не мечтайте

Свободная Пресса01:16

В Госдуме рассказали о грядущем росте цен на бензин в России

Вечерняя Москвавчера в 17:19

В Госдуме спрогнозировали постоянный рост цен на бензин в России

Говорит Москвавчера в 08:31

В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России

ТК Звездавчера в 10:31

Депутат Госдумы спрогнозировал повышение цен на бензин

Pravda.Ruвчера в 10:18

В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России

РИА Новостивчера в 10:09

В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин

Профильвчера в 11:06
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Происшествия

В Кронштадте неизвестные пожарили шашлык на Вечном огне

REGNUM 02:35
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте на фоне пандемии коронавируса и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну почти пять миллиардов наличных долларов и более миллиарда евро.
Lenta.ru 00:00
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Общество

Астраханские выпускники получат золотые медали без ЕГЭ

Напомним, что в этом году образовательные учреждения Астрахани выпускают 7386 учеников, из которых более пяти тысяч — учащиеся девятых классов.
Южная Волна вчера в 22:00
2
Происшествия

В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы

В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 03:12
Общество

В Карелии выявили 22 новых случая заражения коронавирусом

Число выявленных заразившихся коронавирусом нового типа в Карелии увеличилось на 22 - до 353, сообщает региональный оперативный штаб.
РИА Новости 02:24
17
Экономика

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ вчера в 11:25
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Политика

Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ

Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим".
РИА Новости вчера в 18:34
77
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
1,3K
Происшествия

На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

26 мая, около пяти утра мск при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома «Угольные копи» совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России, сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 23:52
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Энергетика

Мировые цены на нефть показывают незначительный рост

Лондон, 25 мая 2020, 11:07 — REGNUM Мировые цены на нефть восстанавливаются после падения.
REGNUM вчера в 04:07
4
Происшествия

В Самарской области загорелись 11 жилых домов

В поселке Яицкое Волжского района Самарской области загорелись 11 частных жилых домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 01:36
4
Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
1,1K
Армия и оружие

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
1,1K
Общество

За сутки в Москве от коронавируса вылечилось рекордное число человек

Московские врачи вылечили за сутки от COVID-19 рекордное количество человек - 8 033 пациента, передает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Газета.Ru 03:05
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Шоу-бизнес

Софья Эрнст родила Константину Эрнсту третьего ребенка

Сегодня в телеграм-канале "Героиня Татлера" появилось сообщение источников, близких к звездной семье, о том, что Софья родила сына.
Paparazzi.ru вчера в 15:41
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Общество

Вышел закон об ОСАГО без техосмотра

Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра.
32CARS.ru вчера в 13:39
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Здоровье

ВОЗ предупредила о втором пике коронавируса

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что мир находится в середине первой волны коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:52
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Футбол

Сегодня «Боруссия» в Дортмунде примет «Баварию»

ГЛАС.RU вчера в 21:31
Политика

Рогозин анонсировал создание нового «Бурана» и космической станции

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что уже сейчас должны начаться работы по созданию новой орбитальной космической станции.
РБК вчера в 05:18
1,4K
Общество

В Приморье смягчили режим ограничений

Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости вчера в 22:28
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Армия и оружие

НАТО не стало отказываться от учений на время пандемии

В Североатлантическом альянсе не согласились с предложением России ограничить военную деятельность на время пандемии коронавируса и отказаться от военных учений в Восточной Европе.
РБК 03:04
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Общество

Писатель из Болгарии обвинил РФ в «попытке присвоить» кириллицу

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в Болгарии раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что славянская письменность пришла «с македонской земли».
REGNUM вчера в 23:56
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Политика

Глава украинского космического агентства рассказал об указаниях от США

Усов возглавил космическое агентство в декабре 2019 года. До этого он занимался бизнесом в сфере IT.
Известия вчера в 13:22
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Здоровье

Врач рассказал, чем COVID-19 отличается от свиного гриппа

При заболевании коронавирусом человек может заражать других в течение 14 дней в отличии от болеющего свиным гриппом, рассказал врач-терапевт, завотделением Волынской больницы управделами президента Андрей Наговицын.
РИА Новости 02:51
Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:47
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия вчера в 00:39
1,7K
Культура

Криминальный сериал «Черная кошка» начнется 25 мая на канале Россия 1

История расскажет о неуловимой и опасной банде «Черная кошка», которая существовала в советское время.
Комсомольская правда 24 мая в 23:50
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Происшествия

Бывший глава Минздрава Пензенской области осужден за изнасилование

Сосновоборский районный суд Пензенской области в понедельник, 25 мая, приговорил бывшего главу Минздрава области Владимира Стрючкова по обвинению в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера к трем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
ТК Звезда вчера в 10:44
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Происшествия

Число жертв урагана в Свердловской области достигло четырёх человек

Общее число жертв вчерашнего урагана в Свердловской области достигло четырёх человек.
Телеканал ОТВ 01:55
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Авто

Mercedes-Benz показал первое изображение нового седана S-Class

Премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается во второй половине 2020 года. В Россию седан в 223-м кузове доберется примерно через год.
Автоновости дня вчера в 09:26
9
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