Экономика
РИА НовостиВ Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России
Введенный правительством запрет на ввоз топлива из-за рубежа вызовет увеличение цен на бензин, однако они бы росли в любом случае, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.
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с чего всё началось
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что это негативно повлияет на цены на бензин, однако они продолжали бы расти в любом случае.Говорит Москвавчера в 08:31
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Армия и оружие
В России начались испытания новой версии гаубицы «Коалиция-СВ»
"ЦНИИ Буревестник" (входит в концерн "Уралвагонзавод" Ростеха) проводит испытания первой малой серии перспективной самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" на колесной базе, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна.
РИА Новости 01:08
Здоровье
Вирусолог назвала опасные при коронавирусе лекарства
Вирусолог Надежда Жолобак в интервью «Вечерней Москве» рассказала, что наиболее опасными при COVID-19 является группа нестероидных противовоспалительных препаратов.
МедиаПоток вчера в 02:45
Происшествия
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
Коммерсантъ вчера в 23:52
Армия и оружие
В России начали строительство бомбардировщика шестого поколения
В России начали строительство опытного образца «стелс» бомбардировщика шестого поколения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Lenta.ru вчера в 22:26
Экономика
Почти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис
В кризис выросла доля россиян, которые допускают неуплату налогов — с 35% в конце прошлого года до 45% в мае 2020 года.
РБК 00:00
Футбол
Комличенко мог оказаться в «Славии»
Матч ТВ 00:45
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия вчера в 00:39
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
Авто
В России появится автомобильный бренд CheryExeed
Автоновости дня вчера в 08:07
Общество
В Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости вчера в 22:28
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:47
Общество
Рособрнадзор опубликовал уточненное расписание ЕГЭ-2020
Расписание составлено так, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы: 3 августа - ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа - ЕГЭ по русскому языку, 7 августа - по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам.
Российская газета вчера в 13:13
Армия и оружие
Источник рассказал об испытаниях первого носителя «Посейдонов»
Испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 09852 "Белгород", которая станет первым опытным носителем подводных беспилотных аппаратов "Посейдон", продлятся еще полтора года, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости вчера в 20:03
Происшествия
Мужчина получил травму во время секса с 81-летним родственником и умер
Житель американского штата Техас умер из-за травм, полученных во время секса с 81-летним родственником.
Lenta.ru 00:29
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте на фоне пандемии коронавируса и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну почти пять миллиардов наличных долларов и более миллиарда евро.
Lenta.ru 00:00
Общество
«Вектор» назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в беседе с ТАСС сообщил, что центр намерен приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 29 июня.
RT на русском вчера в 20:56
Общество
Жители Ленобласти могут дистанционно оформить выплату на детей
Жители Ленинградской области могут подать заявление на получение ежемесячной денежной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет через федеральный и региональные порталы госуслуг.
Online47.ru вчера в 07:14
Культура
Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
Культуромания вчера в 07:35
Наука
На алмазе вырастили двумерную и шестиугольную поваренную соль
Химики и физики из России предсказали существование двумерных пленок из обычной поваренной соли c экзотической шестиугольной структурой, а также подтвердили в опытах с алмазами, что существует и "плоская" соль.
ТАСС Наука вчера в 09:54
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru вчера в 03:22
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении шести минометов украинских силовиков
РЕН ТВ вчера в 07:13
Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости 24 мая в 13:12
Политика
Украина захотела «выбить» Россию из космических программ США
Украина может "выбить" Россию из американских космических проектов, только для этого сначала придется наладить производство ракетных двигателей, заявил глава космического агентства страны Владимир Усов в интервью изданию "Левый берег".
РИА Новости вчера в 15:37
Политика
Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева
Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
BFM.ru 24 мая в 15:50
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Экономика
Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Министерство энергетики предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ.
РИА Новости вчера в 22:35
Шоу-бизнес
Звезды заступились за мать-веганку из Кисловодска
КМВ Новости вчера в 12:02
Политика
Офицеры расплачиваются за Сирию
Не позднее февраля 2018 года, считает следствие, майор Заикин, действуя из корыстной заинтересованности, решил создать устойчивую группу, в состав которой вовлек своего знакомого капитана Даниловского, чтобы «получать взятки за совершение ими в пользу взяткодателей действий, входящих в их служебные полномочия».
Коммерсантъ вчера в 18:24