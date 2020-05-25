Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России

Введенный правительством запрет на ввоз топлива из-за рубежа вызовет увеличение цен на бензин, однако они бы росли в любом случае, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.
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с чего всё началось

В Госдуме спрогнозировали постоянный рост цен на бензин в России

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что это негативно повлияет на цены на бензин, однако они продолжали бы расти в любом случае.
Говорит Москвавчера в 08:31

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В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин

ФАНвчера в 18:48

В Госдуме рассказали о грядущем росте цен на бензин в России

Вечерняя Москвавчера в 17:19

В Госдуме спрогнозировали постоянный рост цен на бензин в России

Говорит Москвавчера в 08:31

В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России

ТК Звездавчера в 10:31

Депутат Госдумы спрогнозировал повышение цен на бензин

Pravda.Ruвчера в 10:18

В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России

РИА Новостивчера в 10:09

В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин

Профильвчера в 11:06
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Происшествия

В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома

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Хизри Абакаров поздравил Динару Мураддиновну с днём рождения

Мэр Дербента Хизри Абакаров горячо поздравил Динару Мураддиновну.
Лезги газет вчера в 14:01
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Общество

Мишустин призвал россиян провести отпуск в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил, что ВОЗ не рекомендует отправляться на курорты даже после снятия ограничительных мер.
Газета.Ru вчера в 08:42
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Общество

В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
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Энергетика

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 06:09
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Авто

Rolls-Royce выпустил масштабную модель за 2 миллиона рублей

Стоимость масштабного Rolls-Royce Cullinan варьируется от 17 до 27 тысяч долларов.
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Муж Полины Гагариной прокомментировал развод

Напомним, что несколько дней назад в сети появились данные о разводе Гагариной и Исхакова.
RuNews24.ru 00:41
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Происшествия

Ущерб по делу фонда Gafarov and Partners превысил 43 млн рублей

Сумма ущерба от деятельности фонда Gafarov and Partners, основателем которого является набережночелнинский предприниматель Эрик Гафаров, в настоящее время превышает 43 млн руб. Об этом на брифинге в Кабмине Татарстана заявил глава управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Тимур Минушев.
Коммерсантъ Казань 04:19
Экономика

Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
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Армия и оружие

Hot Cars составило список самой странной техники России

Обозреватель Hot Cars считает, что в мире есть много странных военных машин, но вышеперечисленные, скорее всего, являются самыми безумными из тех, которые видело человечество.
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Происшествия

Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех

Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Газета.Ru 01:39
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Общество

Министр строительства РФ Якушев вылечился от коронавируса

Министр строительства и ЖКХ РФ, бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев вернулся на работу после перенесенного коронавируса.
URA.Ru 05:06
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Общество

Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса

В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
Российская газета 06:31
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Наука

Новая модель мозга поможет приблизить лечение стволовыми клетками

Ученые собираются использовать новую модель для составления специальной карты развития клеток мозга.
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Происшествия

Стала известна личность убившего заложницу с Кубы в Москве

25 мая сообщалось, что кубинку Лоурен Моралес Фернандес взяли в плен 19 мая, удерживали в квартире жилого дома, расположенного в районе Фили-Давыдково, требуя выкуп, а затем убили.
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Сыгравшая Екатерину II Юлия Снигирь заступилась за сериал «Великая»

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Арсенина стала известна по всей России благодаря своему высказыванию в июне прошлого года о том, что девушкам лучше не учиться, а рожать, и "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".
РИА Новости 06:00
Здоровье

В Благовещенске коронавирус выявили в трех больницах и детском саду

Случаи коронавируса зарегистрированы в трех больницах и детском саду Благовещенска, всего в Амурской области выявлен 401 случай COVD-19 (+16 случаев за сутки), сообщает правительство Приамурья.
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Общество

Коронавирусом заразились сотрудники аппарата липецкого горсовета

По предварительным данным, у четырех человек, помощников и сотрудников аппарата горсовета подозревают коронавирусную инфекцию, у одного депутата коронавирус официально подтвержден.
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Общество

Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
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Battle Pass к The International 2020 выйдет 25 мая

CyberSport.ru 24 мая в 14:55
Экономика

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 07:04
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Происшествия

Более десятка домов в цыганском поселке загорелись под Самарой

Более десятка домов, сгоревших под Самарой, принадлежали цыганской диаспоре, их могли поджечь, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации поселка.
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Шоу-бизнес

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Педиатры предупредили об опасности медицинских масок для малышей

Несмотря на коронавирус, малышам до двух лет носить медицинские маски опасно, утверждают в Ассоциации педиатров Японии, где накануне отменили введенный ранее режим ЧС из-за этого заболевания.
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Владимир Путин вернулся в Кремль после самоизоляции

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Общество

Писатель из Болгарии обвинил РФ в «попытке присвоить» кириллицу

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в Болгарии раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что славянская письменность пришла «с македонской земли».
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Общество

На месте закрашенного портрета Бродского в Петербурге появились стихи

АиФ Санкт-Петербург 04:23
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Культура

Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»

Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
Культуромания вчера в 07:35
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Вячеслав Иванович Лысаков
Российский депутат
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы ФС РФ VI и VII созывов. Председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора».
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