Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России

Введенный правительством запрет на ввоз топлива из-за рубежа вызовет увеличение цен на бензин, однако они бы росли в любом случае, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.
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В Госдуме спрогнозировали постоянный рост цен на бензин в России

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что это негативно повлияет на цены на бензин, однако они продолжали бы расти в любом случае.
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В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в РФ

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РИА Новости10:09

В Госдуме спрогнозировали постоянный рост цен на бензин в России

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Российский депутат
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы ФС РФ VI и VII созывов. Председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора».
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