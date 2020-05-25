Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России

Введенный правительством запрет на ввоз топлива из-за рубежа вызовет увеличение цен на бензин, однако они бы росли в любом случае, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.
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с чего всё началось

В Госдуме спрогнозировали постоянный рост цен на бензин в России

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что это негативно повлияет на цены на бензин, однако они продолжали бы расти в любом случае.
Говорит Москва08:31

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В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в РФ

9111.ru12:52

В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в РФ

Свободная Пресса12:06

В Госдуме спрогнозировали постоянный рост цен на бензин в России

Говорит Москва08:31

В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России

ТК Звезда10:31

Депутат Госдумы спрогнозировал повышение цен на бензин

Pravda.Ru10:18

В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России

РИА Новости10:09

В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин

Профиль11:06
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Происшествия

Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве

Ведомости 10:09
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На могиле Юлии Началовой появился черный памятник

Газета.Ru 04:24
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Экономика

Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
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Шоу-бизнес

Лев Лещенко раскритиковал «заботу» Пригожина об артистах

Народный артист России считает заботу Пригожина о положении артистов чрезмерной.
REGNUM 10:11
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Общество

ЕГЭ по русскому языку пройдёт 6 и 7 июля

ЕГЭ по русскому языку назначен на 6 и 7 июля, сообщили в Рособрнадзоре.
Комсомольская правда 13:01
Происшествия

Более 100 тысяч свердловчан остались без света из-за урагана

Из-за мощного урагана, который обрушился на Свердловскую область сегодня, 25 мая, без света остались более 100 тысяч свердловчан.
Уральский меридиан 13:08
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Энергетика

Подсчитаны потери бюджета России от дешевой нефти

Аналитики подсчитали потери российского бюджета от дешевой нефти.
Lenta.ru 12:59
Общество

238 заключенных и 980 сотрудников ФСИН заразились коронавирусом

145 заключённых и более 600 сотрудников ФСИН заразились COVID-19 С 13 мая выявили 93 новых случая болезни среди подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, а также 363 – среди работников ФСИН.
Право.ру 10:50
Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
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Игры

Студия NetherRealm работает не только над Mortal Kombat и Injustice

Руководители студии NetherRealm сообщили, что разработчики работают не только над известными проектами Mortal Kombat и Injustice.
Vevby.ru 09:08
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Шоу-бизнес

Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой

Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой.
Вести.Ru 08:47
5
Экономика

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 11:25
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Армия и оружие

В армии ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК Вагнера с запада Ливии

РБК 08:24
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Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
1,2K
Общество

Растет количество россиян, собирающихся провести летний отпуск дома

На 5% выросло число респондентов, собирающихся провести отпуск на даче.
56orb.ru 11:53
8
Общество

СМИ узнали о докладе ФСО про рост опасений бизнеса в России

Из опрошенных 279 экспертов и 189 предпринимателей 74,3% считают, что вести бизнес в России небезопасно.
РБК 06:19
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Здоровье

Глава Роспотребнадзора спрогнозировала рост смертности от коронавируса

Россия прошла пик ежедневного прироста новых заболевших COVID-19, и вслед за ним ожидается подъем смертности, но это не отменяет в целом благополучного прогноза для страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 20:55
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Происшествия

Задержан второй администратор проекта «Омбудсмен полиции»

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания в Москве, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Марину Литвинович.
Ведомости вчера в 09:31
2
Общество

Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
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Общество

Российские авиакомпании обрушили цены на перелеты

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране количество рейсов заметно сократилось, но крупнейшие авиакомпании Росси вроде «Аэрофлота», S7, «Уральских авиалиний» и Utair значительно снизили цены на перелеты из столицы в крупнейшие города России в июне.
Рамблер 07:35
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Общество

На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади

Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games опубликовали ролик к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором показано, как Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади после "победы в битве за Москву".
РИА Новости 12:11
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Общество

В России с 1 июня начнут снимать ограничения с туризма

С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа внутренних туристических объектов.
BFM.ru 10:34
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Общество

Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
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Политика

«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt 05:30
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Авто

Появились новые фото китайского конкурента Rolls-Royce и Aurus

Китайская марка Hongqi готовит к дебюту новый большой кроссовер, который является аналогом роскошных Rolls-Royce Cullinan и Aurus Komendant.
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Шоу-бизнес

Актриса Дарья Мороз заболела коронавирусом

Народные новости 07:00
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Общество

ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина в лечении COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.
Известия 12:44
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Космос

Хаббл снял древнейшую галактику «огненного кольца»

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В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия 00:39
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Вячеслав Иванович Лысаков
Российский депутат
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы ФС РФ VI и VII созывов. Председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора».
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