Экономика
РИА НовостиВ Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России
Введенный правительством запрет на ввоз топлива из-за рубежа вызовет увеличение цен на бензин, однако они бы росли в любом случае, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.
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Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что это негативно повлияет на цены на бензин, однако они продолжали бы расти в любом случае.Говорит Москва08:31
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Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
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Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
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Растет количество россиян, собирающихся провести летний отпуск дома
На 5% выросло число респондентов, собирающихся провести отпуск на даче.
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Из опрошенных 279 экспертов и 189 предпринимателей 74,3% считают, что вести бизнес в России небезопасно.
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Глава Роспотребнадзора спрогнозировала рост смертности от коронавируса
Россия прошла пик ежедневного прироста новых заболевших COVID-19, и вслед за ним ожидается подъем смертности, но это не отменяет в целом благополучного прогноза для страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Ведомости вчера в 09:31
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Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
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Российские авиакомпании обрушили цены на перелеты
В связи с эпидемиологической обстановкой в стране количество рейсов заметно сократилось, но крупнейшие авиакомпании Росси вроде «Аэрофлота», S7, «Уральских авиалиний» и Utair значительно снизили цены на перелеты из столицы в крупнейшие города России в июне.
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Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games опубликовали ролик к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором показано, как Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади после "победы в битве за Москву".
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«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
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Появились новые фото китайского конкурента Rolls-Royce и Aurus
Китайская марка Hongqi готовит к дебюту новый большой кроссовер, который является аналогом роскошных Rolls-Royce Cullinan и Aurus Komendant.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.
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