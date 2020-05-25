Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что это негативно повлияет на цены на бензин, однако они продолжали бы расти в любом случае.

с чего всё началось

Введенный правительством запрет на ввоз топлива из-за рубежа вызовет увеличение цен на бензин, однако они бы росли в любом случае, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.

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