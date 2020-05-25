Экономика
РИА НовостиВ Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России
Введенный правительством запрет на ввоз топлива из-за рубежа вызовет увеличение цен на бензин, однако они бы росли в любом случае, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.
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Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что это негативно повлияет на цены на бензин, однако они продолжали бы расти в любом случае.Говорит Москва08:31
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«Пресечение осуществления в пригородных поездах несанкционированной розничной разносной торговли, игры на музыкальных инструментах, нахождения в вагонах поездов лиц, не соблюдающих правила гигиены, а также в пачкающей одежде», — отмечается в документе.
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