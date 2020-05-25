Экономика

Live24Live24В Госдуме спрогнозировали рост в России цен на бензин

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству Вячеслав Лысаков во время интервью для радиостанции «Говорит Москва» рассказал о том, что запрет на ввоз иностранного топлива негативно скажется на отечественных «бензиновых» ценах, однако, избегания подобной меры не позволило бы как-то нивелировать процесс ценового роста.
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с чего всё началось

В Госдуме спрогнозировали постоянный рост цен на бензин в России

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что это негативно повлияет на цены на бензин, однако они продолжали бы расти в любом случае.
Говорит Москвавчера в 08:31

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В Госдуме рассказали о грядущем росте цен на бензин в России

Вечерняя Москвавчера в 17:19

Ашимхин: «Россия запретила ввоз топлива, чтобы не снижать цены на бензин»

Радио Комсомольская правдавчера в 11:59

В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин

Профильвчера в 11:06

В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России

ТК Звездавчера в 10:31

Депутат Госдумы спрогнозировал повышение цен на бензин

Pravda.Ruвчера в 10:18

В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России

РИА Новостивчера в 10:09

В Госдуме спрогнозировали постоянный рост цен на бензин в России

Говорит Москвавчера в 08:31
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В чемпионате Фарерских островов игрок забил 4 мяча за 14 минут

ГЛАС.RU 24 мая в 22:46
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«Неловкий момент» Загитовой собрал более 22 млн просмотров в TikTok

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Экономика

Почти половина россиян допустила уклонение от налогов в кризис

Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
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Происшествия

В Минобороны рассказали о жесткой посадке Ми-8 на Чукотке

Ранее в экстренных службах рассказали РИА Новости, что жертвами жесткой посадки Ми-8 в Анадыре стали четыре человека.
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Экономика

Новую льготу получат жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей

В документе указывается, что граждане и предприятия будут получать рассрочку.
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
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Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
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Общество

Аналитик Овчинников на основании подсчетов заявил, что официальная статистика по коронавирусу в РФ может быть искажена

Директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников обратил внимание, что цифра заразившихся коронавирусной инфекцией в России за 25 дней четыре раза оканчивалась на 99 .
Znak.com вчера в 23:47
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За сутки в России выявили 8915 новых случаев коронавируса

За последние 24 часа в России выявили 8915 новых случаев заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом.
Известия 03:35
Общество

В Рязанской области выявили 85 новых случаев коронавируса

В Рязанской области выявили 85 новых случаев коронавируса.
Рязань.Лайф 03:30
Киберспорт

В Dota 2 вышел Battle Pass 2020

Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.
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Юлия Снигирь обратилась к россиянам, которых обидел сериал «Великая»

iReactor 03:31
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Происшествия

В Оренбуржье нашли тело пропавшего трехлетнего мальчика

Во вторник спасатели нашли на берегу реки Деме в районе села Наурузово тело трехлетнего ребенка, который вчера пошел с отцом на рыбалку и пропал.
Российская газета 02:37
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Общество

В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
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Единоборства

Задержан тренер ММА Владимир Осия

Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
Культура

Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»

Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
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Происшествия

Три человека стали жертвами урагана в Свердловской области

По меньшей мере 3 человека погибли в результате урагана в Екатеринбурге и Свердловской области.
Инфо24 вчера в 16:06
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Общество

Обнародована актуальная информация о коронавирусе на утро 25 мая

В мире по состоянию на утро понедельника, 25 мая, коронавирусом заразились уже свыше 5,4 миллиона человек.
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Происшествия

В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы

В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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В Североатлантическом альянсе не согласились с предложением России ограничить военную деятельность на время пандемии коронавируса и отказаться от военных учений в Восточной Европе.
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ВОЗ приостановила испытания препарата от малярии для лечения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина как возможного средства от коронавирусной инфекции, передает Reuters слова генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса.
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Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, почему не стоит использовать антибактериальное мыло каждый день.
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Общество

В Москве за сутки 8033 пациента вылечились от коронавируса

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Общество

Пробные ЕГЭ 29 и 30 июня пройдут без участия школьников

Пробные экзамены 29 и 30 июня в рамках кампании по сдаче ЕГЭ пройдут без участия школьников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минпросвещения РФ.
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Политика

США спрогнозировали вероятность войны Украины с Россией из-за Крыма

Американские специалисты из The Jamestown Foundation считают, что ситуация с водой — потенциальная причина вероятного вооруженного конфликта между Украиной и РФ.
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Мировые цены на нефть пошли в рост

Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад.
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Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 07:04
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Армия и оружие

В России начались испытания новой версии гаубицы «Коалиция-СВ»

В России начались испытания новой версии гаубицы "Коалиция-СВ". Об этом сообщили журналисты из "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-службу концерна "Уралвагонзавод" от Ростеха.
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Армия и оружие

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
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Фигуристка Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса

Российская фигуристка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа.
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