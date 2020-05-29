Путешествия
Российская газетаВ Госдуме спрогнозировали сроки открытия пляжей
Пляжи практически во всей стране могут начать открывать уже 1 июля. Такой прогноз дал глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.
Читать в источнике
Оценить241
с чего всё началось
Первым делом откроются санатории, на пляжах могут разрешить отдыхать с 1 июля, считает глава Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев.Парламентская газетавчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 05:27, Ашберн
Кино
Apple профинансирует съемки нового фильма Мартина Скорсезе
Дилетант вчера в 07:00
Общество
Задержанных в Москве журналистов отпустили из полиции с протоколами
Интерфакс вчера в 16:58
Наука
Уральские биологи обнаружили у пресноводных рыб феномен отчаяния
Биологи Уральского федерального университета пришли к выводу, что отчаяние — один из симптомов депрессии — гораздо более древний механизм, чем до сих пор считалось, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 03:51
Общество
В РФ за сутки впервые зафиксировали более 200 смертей от коронавируса
Предыдущий рекорд по смертям был зафиксирован 28 и 26 мая — в оба этих дня за сутки скончались 174 человека с коронавирусом.
НТВ 03:46
Общество
Масочный режим усилят в Москве с 1 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице с 1 июня будет усилен масочный и перчаточный режим, а также установлены определенные правила прогулок.
Газета.Ru 27 мая в 13:33
Происшествия
Умер активист и журналист Сергей Мохнаткин
ТАСС вчера в 16:32
Общество
Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК вчера в 04:19
Общество
Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов
По версии 2ГИС, средний уровень восстановления по всем 60 участвующим в рейтинге городам России составил 66, в том числе по Москве и Сочи на 29 мая — 42, они заняли последние места в списке.
РБК 04:00
Происшествия
На создателя «Омбудсмена полиции» завели два новых дела
В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждено два новых уголовных дела.
Ведомости 03:46
Транспорт
В Москве началось строительство участка метро до аэропорта Внуково
В Москве началось строительство участка метро от станции метро "Рассказовка" до аэропорта Внуково.
Газета.Ru 04:55
Политика
Лукашенко: Белоруссии не пришлось «деньги с вертолета разбрасывать»
Благодаря нынешнему развитию ситуации Минску "не надо торопиться, с вертолета деньги разбрасывать", добавил он.
Московский Комсомолец 04:57
Авто
Названы самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей
Автоновости дня 05:00
Авто
Автобренд Datsun уйдет с российского рынка
Adindex.ru вчера в 05:56
Хоккей
«Амур» обменял нападающего Плотникова в «Металлург»
Магнитогорск, Челябинская область, 28 мая 2020, 15:28 — REGNUM Хабаровский «Амур» обменял нападающего Сергея Плотникова в магнитогорский «Металлург».
REGNUM вчера в 08:28
Кино
Режиссер «Логана»: Хью Джекман не вернется к роли Росомахи
Российская газета 05:07
Общество
Стас Костюшкин рассказал о пережитом изнасиловании в детстве
Российский певец, бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин рассказал, что в возрасте восьми лет стал жертвой сексуального насилия.
Известия вчера в 20:40
Авто
Volkswagen представил новый кроссовер Nivus
Продажи нового Volkswagen Nivus стартуют в этом году с Бразилии, затем модель доберётся до Аргентины, в первой половине 2021-го - до остальных стран Южной Америки.
Российская газета вчера в 11:39
Космос
Началось создание прототипа российского частного космического корабля
Как сообщил РИА Новости председатель совета директоров Сергей Сопов, поскольку в нашей стране нет необходимых технологий, композитный корпус заказали в Германии.
Говорит Москва 27 мая в 00:43
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран
REGNUM вчера в 18:48
Общество
Особая экономическая зона «Алга» в Башкирии претендует на успех
Организаторы особой экономической зоны «Алга» в Башкортостане на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов даже в условия общемирового экономического кризиса рассчитывают реализовать 18 инвестпроектов на 66 млрд рублей.
Октябрьский нефтяник 04:03
Здоровье
Детский омбудсмен предложила ограничить продажу лекарств для абортов
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением ограничить в аптеках продажу препаратов для прерывания беременности.
АБН 02:54
Кино
Киану Ривз заставил создателей «Джона Уика» переименовать фильм
Piter.tv вчера в 09:50
Футбол
«Барселона» готовит новое предложение по Лаутаро Мартинесу
Спорт-Экспресс 01:02
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Российская газета вчера в 08:32
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери
На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru вчера в 11:17
Путешествия
В Крыму не рассчитывают на приезд иностранных туристов в этом году
В 2019 году в Крыму отдохнули около 7,5 миллиона человек, львиная доля потока из-за рубежа пришлась на Украину - порядка 1,1 миллиона человек.
РИА Новости 01:41
Политика
Почти 70 пунктов пропуска откроет Украина на границе с ЕС и Молдовой
Украина ночью в пятницу, 29 мая, откроет пункты пропуска на границе с Евросоюзом и Молдовой.
Inc-news.ru вчера в 13:57
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Григорович» отбил атаку «пиратов» в Индийском океане
Фрегат «Адмирал Григорович» и спасательный буксир «Профессор Николай Муру» отразили нападение условных пиратов на учениях в Индийском океане, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
ТК Звезда 03:46