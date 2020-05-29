Путешествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Госдуме спрогнозировали сроки открытия пляжей

Пляжи практически во всей стране могут начать открывать уже 1 июля. Такой прогноз дал глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.
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с чего всё началось

Михаил Дегтярев: Кризис заставил посмотреть внутрь России

Первым делом откроются санатории, на пляжах могут разрешить отдыхать с 1 июля, считает глава Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев.
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В Москве началось строительство участка метро от станции метро "Рассказовка" до аэропорта Внуково.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи с 5 октября 2016 года.
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