Первым делом откроются санатории, на пляжах могут разрешить отдыхать с 1 июля, считает глава Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев.

с чего всё началось

Пляжи практически во всей стране могут начать открывать уже 1 июля. Такой прогноз дал глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Наука Уральские биологи обнаружили у пресноводных рыб феномен отчаяния Биологи Уральского федерального университета пришли к выводу, что отчаяние — один из симптомов депрессии — гораздо более древний механизм, чем до сих пор считалось, передаёт РИА Новости.

Общество В РФ за сутки впервые зафиксировали более 200 смертей от коронавируса Предыдущий рекорд по смертям был зафиксирован 28 и 26 мая — в оба этих дня за сутки скончались 174 человека с коронавирусом.

Общество Масочный режим усилят в Москве с 1 июня Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице с 1 июня будет усилен масочный и перчаточный режим, а также установлены определенные правила прогулок. 14

Общество Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках. 836

Общество Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши. 7

Общество Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов По версии 2ГИС, средний уровень восстановления по всем 60 участвующим в рейтинге городам России составил 66, в том числе по Москве и Сочи на 29 мая — 42, они заняли последние места в списке.

Хоккей «Амур» обменял нападающего Плотникова в «Металлург» Магнитогорск, Челябинская область, 28 мая 2020, 15:28 — REGNUM Хабаровский «Амур» обменял нападающего Сергея Плотникова в магнитогорский «Металлург».

Авто Volkswagen представил новый кроссовер Nivus Продажи нового Volkswagen Nivus стартуют в этом году с Бразилии, затем модель доберётся до Аргентины, в первой половине 2021-го - до остальных стран Южной Америки. 40

Космос Началось создание прототипа российского частного космического корабля Как сообщил РИА Новости председатель совета директоров Сергей Сопов, поскольку в нашей стране нет необходимых технологий, композитный корпус заказали в Германии. 41

Общество Особая экономическая зона «Алга» в Башкирии претендует на успех Организаторы особой экономической зоны «Алга» в Башкортостане на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов даже в условия общемирового экономического кризиса рассчитывают реализовать 18 инвестпроектов на 66 млрд рублей. 85

Здоровье Детский омбудсмен предложила ограничить продажу лекарств для абортов Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением ограничить в аптеках продажу препаратов для прерывания беременности. 10