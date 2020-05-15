Экономика

Readovka.ruReadovka.ruВ Госдуме рассказали, когда укрепится рубль

В настоящий момент ситуация постепенно нормализуется - курс доллара составляет 73,92 рубля, но зависимость от цен на нефть сохраняется. К слову, чёрное золото сейчас стоит 30$ за баррель.
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с чего всё началось

Аксаков сообщил, когда укрепится рубль

Рубль может укрепиться к концу года, а летом его курс останется на нынешнем уровне, сообщил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Ситуация на валютном рынке остаётся нестабильной после падения 9 марта цен на нефть.
Парламентская газета14 мая в 17:00

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Депутат Госдумы России предсказал укрепление курса рубля к концу года

VSE42.RUвчера в 02:14

В Госдуме рассказали, когда произойдет укрепление рубля

ИА Красная Веснавчера в 04:59

Депутат Госдумы назвал возможные сроки укрепления курса рубля

Телеканал 360°вчера в 04:33

В Госдуме назвали срок укрепления рубля

ФедералПрессвчера в 02:22

В Госдуме рассказали о сроках укрепления рубля

Российская газетавчера в 05:51

В Госдуме спрогнозировали сроки укрепления рубля

РИА Новостивчера в 01:44

Рубль укрепится к концу года

Парламентская газета14 мая в 17:01
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 06:12, Ашберн
Общество

Оценили вероятность заражения коронавирусом на улице

Специалисты оценили вероятность заражения коронавирусом на улице.
Evo-rus.com 04:53
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Здоровье

В Роспотребнадзоре перечислили симптомы коронавируса у детей

Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова перечислила самые часто встречаемые симптомы коронавируса у несовершеннолетних.
Экономика сегодня 03:05
7
Общество

В Москве выявили 3505 случаев заражения коронавирусом

Четвертый день подряд новых выявленных случаев COVID-19 в Москве меньше 5 тысяч - 3505, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России.
РИА Новости 03:39
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Происшествия

В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом

В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:01
79
Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
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Музыка

BTS дадут онлайн-концерт Bang bang con: the live

Культуромания вчера в 09:47
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Общество

В Ленобласти два центра МЕГА возобновят работу с 15 мая

REGNUM 14 мая в 15:06
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Здоровье

На Кубани за сутки выявили 92 новых случая заболевания коронавирусом

Коронавирус подтвержден еще у 92 человек в Краснодарском крае. Больше всего заболевших в Краснодаре – 35 человек.
ЮГ Times 04:30
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Технологии

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками

Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera вчера в 12:02
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Происшествия

В Ставропольском крае в ДТП со скорой помощью погибли три человека

RT на русском 02:10
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Гаджеты

NVIDIA представила процессор Ampere

Длительное время на просторах интернета ходили лишь слухи про графический процессор от компании NVIDIA, а теперь компания официально представила данный процессор.
Megaobzor.com 14 мая в 13:27
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Общество

МЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы

Специалисты МЧС рассказали о высоком риске передачи COVID-19 через упаковки с чипсами и другими снеками, до которых уже дотрагивались другие люди.
BFM.ru 03:51
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Общество

В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
271
Экономика

Потребительское кредитование в России пережило шок

В России в апреле 2020 года выдача кредитов на покупку потребительских товаров снизилась до 580 тысяч кредитов.
Вести.Ru 14 мая в 07:58
12
Происшествия

В Ростовской области скончались три пациента с коронавирусом

В Ростовской области за сутки скончались три человека с COVID-19.
Российская газета 05:27
9
Музыка

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru вчера в 16:01
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Здоровье

38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае

По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com вчера в 03:21
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Здоровье

229 новых случаев коронавируса выявлено в Нижегородской области

Еще 229 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Нижегородской области на 16 мая, сообщил губернатор Глеб Никитин.
Время Н 03:55
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Происшествия

Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело

Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК 14 мая в 07:45
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Здоровье

Названо самое опасное осложнение коронавируса

Самым опасным осложнением, которое может спровоцировать коронавирус, Зайцев назвал полиорганную недостаточность.
РИА Новости 04:30
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Транспорт

С 18 мая маршрутки возвращаются на улицы Волгограда

Напомним, с 20 мая использование масок и перчаток в общественном транспорте станет обязательным и для пассажиров.
Волгоградская правда 01:38
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Общество

Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия вчера в 09:09
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Общество

Волгоградцам бесплатно раздадут маски и перчатки

В каждый индивидуально упакованный комплект входят маска со сменными защитными фильтрами и перчатки многоразового использования.
МТВ онлайн 14 мая в 03:10
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Путешествия

Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь

Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь.
ГТРК Вятка 03:40
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Игры

Epic Games анонсировала Unreal Engine 5

Компания Epic Games представила пятую версию игрового движка Unreal Engine.
News.ru 13 мая в 11:47
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Гаджеты

Камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

У фотохромного фильтра в камере нового смартфона OnePlus 8 Pro найдено необычное свойство - он позволяет "видеть" сквозь тонкий пластик, буквально просвечивая его насквозь.
Газета.Ru 05:05
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Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
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Космос

В центре Галактики обнаружена очень редкая суперземля

Астрономы обнаружили невероятно редкую новую суперземлю недалеко от центра Галактики.
Индикатор 14 мая в 09:32
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Игры

Появились скриншоты ремастера первой Mafia

The GEEK 13 мая в 12:09
Происшествия

В Петербурге хулигана из метро отправили под домашний арест

REGNUM вчера в 16:18
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