Рубль может укрепиться к концу года, а летом его курс останется на нынешнем уровне, сообщил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Ситуация на валютном рынке остаётся нестабильной после падения 9 марта цен на нефть.

с чего всё началось

В настоящий момент ситуация постепенно нормализуется - курс доллара составляет 73,92 рубля, но зависимость от цен на нефть сохраняется. К слову, чёрное золото сейчас стоит 30$ за баррель.

В Госдуме рассказали, когда укрепится рубль

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