Экономика
Readovka.ruВ Госдуме рассказали, когда укрепится рубль
В настоящий момент ситуация постепенно нормализуется - курс доллара составляет 73,92 рубля, но зависимость от цен на нефть сохраняется. К слову, чёрное золото сейчас стоит 30$ за баррель.
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с чего всё началось
Рубль может укрепиться к концу года, а летом его курс останется на нынешнем уровне, сообщил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Ситуация на валютном рынке остаётся нестабильной после падения 9 марта цен на нефть.Парламентская газета14 мая в 17:00
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Общество
Оценили вероятность заражения коронавирусом на улице
Специалисты оценили вероятность заражения коронавирусом на улице.
Evo-rus.com 04:53
Здоровье
В Роспотребнадзоре перечислили симптомы коронавируса у детей
Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова перечислила самые часто встречаемые симптомы коронавируса у несовершеннолетних.
Экономика сегодня 03:05
Общество
В Москве выявили 3505 случаев заражения коронавирусом
Четвертый день подряд новых выявленных случаев COVID-19 в Москве меньше 5 тысяч - 3505, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России.
РИА Новости 03:39
Происшествия
В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом
В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:01
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
Музыка
BTS дадут онлайн-концерт Bang bang con: the live
Культуромания вчера в 09:47
Общество
В Ленобласти два центра МЕГА возобновят работу с 15 мая
REGNUM 14 мая в 15:06
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 92 новых случая заболевания коронавирусом
Коронавирус подтвержден еще у 92 человек в Краснодарском крае. Больше всего заболевших в Краснодаре – 35 человек.
ЮГ Times 04:30
Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera вчера в 12:02
Происшествия
В Ставропольском крае в ДТП со скорой помощью погибли три человека
RT на русском 02:10
Гаджеты
NVIDIA представила процессор Ampere
Длительное время на просторах интернета ходили лишь слухи про графический процессор от компании NVIDIA, а теперь компания официально представила данный процессор.
Megaobzor.com 14 мая в 13:27
Общество
МЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы
Специалисты МЧС рассказали о высоком риске передачи COVID-19 через упаковки с чипсами и другими снеками, до которых уже дотрагивались другие люди.
BFM.ru 03:51
Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
Экономика
Потребительское кредитование в России пережило шок
В России в апреле 2020 года выдача кредитов на покупку потребительских товаров снизилась до 580 тысяч кредитов.
Вести.Ru 14 мая в 07:58
Происшествия
В Ростовской области скончались три пациента с коронавирусом
В Ростовской области за сутки скончались три человека с COVID-19.
Российская газета 05:27
Музыка
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru вчера в 16:01
Здоровье
38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае
По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com вчера в 03:21
Здоровье
229 новых случаев коронавируса выявлено в Нижегородской области
Еще 229 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Нижегородской области на 16 мая, сообщил губернатор Глеб Никитин.
Время Н 03:55
Происшествия
Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело
Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК 14 мая в 07:45
Здоровье
Названо самое опасное осложнение коронавируса
Самым опасным осложнением, которое может спровоцировать коронавирус, Зайцев назвал полиорганную недостаточность.
РИА Новости 04:30
Транспорт
С 18 мая маршрутки возвращаются на улицы Волгограда
Напомним, с 20 мая использование масок и перчаток в общественном транспорте станет обязательным и для пассажиров.
Волгоградская правда 01:38
Общество
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия вчера в 09:09
Общество
Волгоградцам бесплатно раздадут маски и перчатки
В каждый индивидуально упакованный комплект входят маска со сменными защитными фильтрами и перчатки многоразового использования.
МТВ онлайн 14 мая в 03:10
Путешествия
Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь
Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь.
ГТРК Вятка 03:40
Игры
Epic Games анонсировала Unreal Engine 5
Компания Epic Games представила пятую версию игрового движка Unreal Engine.
News.ru 13 мая в 11:47
Гаджеты
Камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
У фотохромного фильтра в камере нового смартфона OnePlus 8 Pro найдено необычное свойство - он позволяет "видеть" сквозь тонкий пластик, буквально просвечивая его насквозь.
Газета.Ru 05:05
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
Космос
В центре Галактики обнаружена очень редкая суперземля
Астрономы обнаружили невероятно редкую новую суперземлю недалеко от центра Галактики.
Индикатор 14 мая в 09:32
Игры
Появились скриншоты ремастера первой Mafia
The GEEK 13 мая в 12:09
Происшествия
В Петербурге хулигана из метро отправили под домашний арест
REGNUM вчера в 16:18