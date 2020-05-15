Экономика
Мой БрянскВ Госдуме спрогнозировали сроки укрепления курса рубля
Глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал, что курс рубля может укрепиться к концу года. Об этом пишет «Парламентская газета». По словам специалиста, на валютном рынке развитие событий зависит от цен на нефть.
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с чего всё началось
Рубль может укрепиться к концу года, а летом его курс останется на нынешнем уровне, сообщил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Ситуация на валютном рынке остаётся нестабильной после падения 9 марта цен на нефть.Парламентская газета14 мая в 17:00
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Политика
Путин поблагодарил Минобороны и строителей за возведение медцентров
"Хочу поблагодарить руководство министерства обороны, гражданских строителей и военнослужащих за четкое и оперативное выполнение поставленной задачи, пожелать успехов медицинским работникам, которым предстоит трудиться в новых центрах", - сказал Путин в ходе видеоконференции, посвященной открытию медцентров Минобороны.
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СКР начнет возбуждать дела за невыплаты надбавок медикам
Следственный комитет начинает проверки по факту невыплат надбавок медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом.
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Российская газета вчера в 22:10
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Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
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РИА Новости вчера в 10:58
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Китай ответит на санкции США, введенные против компании Huawei
Пекин, 15 мая 2020, 16:20 — REGNUM В ответ на ограничения, введённые Вашингтоном в сферу закупок американских микрочипов для нужд китайской компании Huawei в Пекине готовят санкции против американских компаний Apple, Cisco Systems, Qualcomm и "Боинг", сообщает 15 мая издание Global Times Более подробно ответные санкции Китая будут описаны позднее, после окончания их проработки.
REGNUM вчера в 09:20
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Здоровье
Введение штрафов за нарушение масочного режима в Башкирии противоречит рекомендациям ВОЗ, МЧС и первоначальным заявлениям Центра эпидемиологии республики
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UfaTime.ru 14 мая в 22:04
Политика
В МГУ прокомментировали санкции Украины против вуза
Введенные Украиной санкции против Московского государственного университета не повлияют на работу вуза. Об этом сообщает пресс-службе МГУ.
ФАН вчера в 16:36
Общество
СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»
BFM.ru вчера в 11:46
Общество
Лукашенко вновь возмутила цена российского газа для Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром Сергеем Румасом обратил внимание на цену поставляемого в страну российского природного газа.
Свободная Пресса 14 мая в 06:59
Общество
Путин поручил решить вопросы о дополнительных выплатах на детей
Правительству России президентом Владимиром Путиным поручено в ближайшее время решить вопросы, касающиеся выплат на детей, сообщает Кремль.
Взгляд.ру вчера в 17:59
Общество
В России оценили риск заражения коронавирусом на улице
Риск заразиться коронавирусом на улице, если человек находится там один, отсутствует.
Lenta.ru вчера в 21:20
Шоу-бизнес
День Мавры-рассадницы: что нельзя делать 16 мая
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Тема Воронеж вчера в 16:32
Футбол
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Политика
Палата представителей США одобрила помощь экономике на $3 трлн
Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила пакет стимулирующих мер на $3 трлн в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 22:04
Шоу-бизнес
Раскрыты доходы российских звезд во время карантина
URA.Ru вчера в 22:31
Шоу-бизнес
Появилось новое фото со съемок «Аватара 2» с Кейт Уинслет
Продюсер Джон Ландау опубликовал в Instagram новое фото со съемок сиквелов «Аватара». Фотография сделана во время съемок в воде.
Культуромания 14 мая в 06:45
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Власти пригрозили снова ужесточить режим самоизоляции в Пермском крае
В Пермском крае выявлено 50 новых заболевших коронавирусом.
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Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
РБК вчера в 13:21
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала, как выглядела в 25 лет
Певица Любовь Успенская в своем микроблоге поделилась с подписчиками тем, как она выглядела в 25-летнем возрасте.
Bimru.ru вчера в 07:15
Авто
В России резко подешевели электромобили Jaguar I-Pace
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу JLR, такое решение было принято в связи с обнулением пошлины на импорт электромобилей в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года.
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Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
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Политика
Путин призвал вовремя выплатить медикам обещанные надбавки
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