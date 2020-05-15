Рубль может укрепиться к концу года, а летом его курс останется на нынешнем уровне, сообщил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Ситуация на валютном рынке остаётся нестабильной после падения 9 марта цен на нефть.

с чего всё началось

Глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал, что курс рубля может укрепиться к концу года. Об этом пишет «Парламентская газета». По словам специалиста, на валютном рынке развитие событий зависит от цен на нефть.

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