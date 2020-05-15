Рубль может укрепиться к концу года, а летом его курс останется на нынешнем уровне, сообщил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Ситуация на валютном рынке остаётся нестабильной после падения 9 марта цен на нефть.

с чего всё началось

Курс рубля может укрепиться к концу года, рассказал "Парламентской газете" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он подчеркнул, что развитие событий на валютном рынке зависит от цен на нефть. Пандемия коронавирусной инфекции, по его словам, также повлияла на ее стоимость.

Общество Минниханов поручил четко следить за выплатами врачам Президент РТ вновь обратил внимание на важность внимательного подхода при распределении доплат медикам.

Политика «Открытые медиа»: за последние 500 дней только 5% госнаград вручили за подвиги «Открытые медиа» проанализировали государственные награды, которые Владимир Путин вручал за последние полтора года, и пришли к выводу, что только 5% из них вручали за подвиги.

Футбол Дюков: окончательное решение о возобновлении матчей РПЛ примут власти "Сегодня РФС принял решение о возобновлении чемпионата и Кубка России, но окончательное решение будет за федеральными и региональными властями", - сказал Дюков.

Технологии «Яндекс» запустил корпоративные версии «Почты» и «Диска» Фото: Global Look Press © Konstantin Kokoshkin «Яндекс» запускает версии своих сервисов «Почта» и «Диск» для предпринимателей, сообщает Rubase.

Политика Лавров призвал восстановить памятник Коневу в Чехии Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге должен быть восстановлен. 23

Общество В Кузбассе прокуратура проверит жалобы медиков скорой о нарушении прав Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с публикациями обращений медработников станции скорой помощи города Анжеро-Судженска о нарушении их прав: неполучении стимулирующих выплат для работающих в условиях COVID-19 и нехватке средств индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. 21

Общество Рекорд по числу смертей от коронавируса зафиксирован в России Ранее рекордной число смертей за день было зафиксировано 29 апреля. Тогда за сутки инфекция стала причиной смерти для 108 человек. 2

Общество Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса «Сегодня в Словении складывается самая благоприятная эпидемиологическая обстановка в Европе, которая позволяет нам объявить о конце эпидемии»,— заявил премьер-министр Янез Янша (цитата по ТАСС). 31

Политика Шойгу объявил о завершении строительства 16 медцентров по коронавирусу Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении строительства 16 многофункциональных медцентров для оказания помощи заболевшим коронавирусом. 8

Общество В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин. 4,9K

Гаджеты Представлен новый монстр автономности Samsung Galaxy A21s с Android 10 Компания Samsung Electronics опубликовала на своём официальном пресс-сайте информацию о новом смартфоне — Galaxy A21s.

Происшествия СКР задержал оперативника розыска по делу о банде квартирных мошенников В четверг, 14 мая, следователи Следственного комитета России задержали оперуполномоченного уголовного розыска УВД по Восточному округу ГУ МВД по Москве Николая Качинкина в рамках уголовного дела об организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК), рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил источник в СКР.