Экономика
РИА НовостиВ Госдуме спрогнозировали сроки укрепления рубля
Курс рубля может укрепиться к концу года, рассказал "Парламентской газете" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он подчеркнул, что развитие событий на валютном рынке зависит от цен на нефть. Пандемия коронавирусной инфекции, по его словам, также повлияла на ее стоимость.
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с чего всё началось
Рубль может укрепиться к концу года, а летом его курс останется на нынешнем уровне, сообщил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Ситуация на валютном рынке остаётся нестабильной после падения 9 марта цен на нефть.Парламентская газетавчера в 17:00
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Крымская государственная филармония организует концерт классической музыки на дне обмелевшего Симферопольского водохранилища, использовав его в качестве амфитеатра.
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Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
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Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ
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REGNUM вчера в 07:57
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Спрос на новостройки в России упал на 30%
Спрос на новостройки на территории России к маю 2020 года упал на 30%.
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