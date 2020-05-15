Рубль может укрепиться к концу года, а летом его курс останется на нынешнем уровне, сообщил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Ситуация на валютном рынке остаётся нестабильной после падения 9 марта цен на нефть.

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Курс рубля может укрепиться к концу года, рассказал "Парламентской газете" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он подчеркнул, что развитие событий на валютном рынке зависит от цен на нефть. Пандемия коронавирусной инфекции, по его словам, также повлияла на ее стоимость.

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