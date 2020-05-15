Рубль может укрепиться к концу года, а летом его курс останется на нынешнем уровне, сообщил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Ситуация на валютном рынке остаётся нестабильной после падения 9 марта цен на нефть.

с чего всё началось

Курс рубля может укрепиться к концу года, рассказал "Парламентской газете" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он подчеркнул, что развитие событий на валютном рынке зависит от цен на нефть. Пандемия коронавирусной инфекции, по его словам, также повлияла на ее стоимость.

Футбол Федун прокомментировал решение РФС возобновить сезон РПЛ В пятницу исполком РФС объявил, что турнир возобновится 21 июня. Матчи будут проходить до 22 июля.

Общество Скворцова назвала стабильным прирост пациентов с коронавирусом Ситуация по приросту новых пациентов с коронавирусной инфекцией в России является относительно стабильной, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. 282

Происшествия В Томской области арестовали избивших до смерти мужчину полицейских В Томской области арестовали трех сотрудников ОМВД по Бакчарскому району, которые обвиняются превышении полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью местного жителя, повлекшем его смерть. 71

Экономика В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан Концепция внесудебного банкротства предполагает списание долгов для тех граждан, кто не может оплатить обычное банкротство и не имеет движимого и недвижимого имущества, за исключением единственного жилья. 28

Армия и оружие Захват «Маягуэс»: как «красные кхмеры» обманули американских морпехов Официально в середине мая Вьетнамскую войну уже считали завершенной. Власть в Камбодже к этому моменту была захвачена "красными кхмерами".

Политика Трамп пригрозил полностью прекратить отношения с Китаем Соединённые Штаты могли бы разорвать всякие отношения с Китаем из-за его причастности к распространению пандемии коронавируса, заявил Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. 378

Общество «Яндекс» закрыл проект по развозу тестов на коронавирус на дом Часть проекта «Яндекса» «Помощь рядом» по развозу тестов на коронавирус на дом закрывается, компания сосредоточит усилия на организации поездок врачей и социальных работников.

Авто В Сети появились первые изображения кросс-купе Volkswagen Tiguan X Издание «Колёса.ру» на основе недавно появившихся шпионских фотографий купеобразной версии нового Volkswagen Tiguan разработал рендерные изображения будущего автомобиля.

Игры Hitman Sniper стала временно бесплатной для Android и iOS Мобильная игра Hitman Sniper стала временно бесплатной для Android и iOS.

Общество Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Князев решил уволиться после того, как было опубликовано открытое письмо против сексуальных злоупотреблений и харассмента в вузе. 834

Общество Приморские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем Российские водители фур встали в длинную очередь на границе с КНР в Приморье и начали бастовать из-за отказа китайских властей пропускать автомобили. 71

Экономика С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.

Политика В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу "Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу. 23

Кино Скончалась актриса Алла Мещерякова Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении. 84