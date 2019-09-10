Политика

Дни.руДни.руВолодин назвал приоритеты Госдумы в осеннюю сессию

Госдума во вторник, 10 сентября, открыла осеннюю сессию – 2019. О приоритетах в работе парламентариев на ближайшие четыре месяца рассказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин. По словам спикера, законодателей ждет интересная и напряженная работа.
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Вячеслав Володин открыл осеннюю сессию Госдумы

Коммерсантъ06:43

Володин предложил депутатам сосредоточиться на принятии законов прямого действия

ТАСС08:55

В Государственной Думе открылась осенняя сессия

Государственная Дума РФ06:00

Володин открыл осеннюю сессию Госдумы

РБК06:29

Госдума намерена работать над законами прямого действия

REGNUM05:16

Володин открыл осеннюю сессию Госдумы

Российская газета07:10

Государственная Дума начинает осеннюю сессию

Вести.Ruвчера в 23:10
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Политика

Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL

Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Политика

США ввели санкции против двух сотрудников СК России

США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Политика

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Глава МИД России Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу ответили на слова американского министра обороны Марка Эспера, призвавшего РФ «быть нормальной страной».
Национальная служба новостей вчера в 13:50
Политика

В Крыму оценили идею Сенцова вернуться на полуостров на танке

Заявление переданного Украине в рамках обмена заключенными режиссера Олега Сенцова о возвращении в Крым «только на танке» говорит о нем, как о нездоровом человеке, который действует вне нравственности и права.
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Новый Land Rover Defender полностью рассекречен

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Черчесов ответил на вопрос о совмещении

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не будет совмещать работу в сборной и клубе.
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Число пострадавших в ДТП со «скорой» в Ленобласти возросло до пяти

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ИА "Ореанда-Новости" Американская исполнительница Билли Айлиш стала гостьей телевизионного шоу под названием «Вечерний Ургант».
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Происшествия

Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск

Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.
Известия 10:32
Технологии

Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта

В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Политика

Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.
BFM.ru 10:09
Политика

Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма

Lenta.ru 06:05
Происшествия

Число жертв давки в иракской Кербеле возросло до 31 человека

Число жертв давки среди паломников в иракском городе Кербела возросло до 31, ранены 100 человек, заявило министерство здравоохранения Ирака.
РИА Новости 10:02
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У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
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Сарри вернулся к работе с «Ювентусом» после выздоровления от пневмонии

Как сообщает Tuttosport, менеджер туринского «Ювентуса» Маурисио Сарри прошел курс лечения от пневмонии.
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Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщает, что во вторник, 10 сентбря, КНДР дважды выпустила в сторону Японского моря неопознанные снаряды.
Новостной фронт 01:37
Общество

Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

Газета.Ru вчера в 15:17
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Аршавин рассказал, как его обокрали в Лондоне

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Армия и оружие

МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США

Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».
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ЦРУ раскритиковало сообщения СМИ об американском шпионе в Кремле

ЦРУ назвало сообщения СМИ об экстренном вывозе американского шпиона из России дезинформацией.
Газета.Ru 10:48
Кино

Кристиан Бэйл дал совет Роберту Паттинсону в роли Бэтмена

Кристиан Бэйл сыграл Бэтмена в трех фильмах Кристофера Нолана и по себе знает, насколько тяжело сниматься в костюме Темного рыцаря целый день.
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Отток капитала из России с начала 2019 года достиг $26 млрд

Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь-август 2019 года составил $26,1 млрд, увеличившись на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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В Оренбуржье нашли мертвой женщину, подозреваемую в убийстве дочери

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Умер фотограф-документалист Роберт Франк

Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет.
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«Спартак» выступит на товарищеском турнире в США

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Экономика

В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
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Четверо первоклассников получили ожоги в школьной столовой в Кузбассе

ТАСС 02:08
Политика

Грузии предложили вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, выступая на международной конференции в Тбилиси, предложил властям Грузии рассмотреть вопрос вступления в Североатлантический альянс, но без Абхазии и Южной Осетии.
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