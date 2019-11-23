Политика
РБКВ Госдуме связали дедовщину в армии с разницей менталитетов
Насилие в отношениях между сослуживцами в российской армии может возникать в том числе из-за отличия менталитета у представителей разных национальностей. Об этом в интервью радио «Говорит Москва» заявил первый зампред думского комитета по обороне Александр Шерин.
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Бывает на национальной почве определенная дедовщина. Ребята славянские - более тихие, дисциплинированные. Их иногда обижают ребята других национальностей.
— Александр Шерин, российский военный деятельГазета.Ru 08:36
с чего всё началось
С начала 2019 года от рукоприкладства пострадали 100 военнослужащих. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предположил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что одна из причин насилия в войсках — это отличия в менталитете у представителей разных народов.Говорит Москва02:41
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