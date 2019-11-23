Политика
РБКВ Госдуме связали дедовщину в армии с разницей менталитетов
Насилие в отношениях между сослуживцами в российской армии может возникать в том числе из-за отличия менталитета у представителей разных национальностей. Об этом в интервью радио «Говорит Москва» заявил первый зампред думского комитета по обороне Александр Шерин.
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«Славянские ребята более тихие», в Госдуме объяснили дедовщину национальным фактором
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Политика
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Происшествия
Сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой на МКАД
В Москве сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) устроили погоню со стрельбой за угонщиком на МКАД.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Фигурное катание
Туктамышева рассказала о заработках в фигурном катании
Российская спортсменка Елизавета Туктамышева поделилась подробностями о заработках российских фигуристов в интервью YouTube-каналу «Всему Головин».
Спорт
Президент ВФЛА Шляхтин ушел в отставку
Заявление об уходе с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин передал президиуму ВФЛА, передает ТАСС в субботу, 23 ноября.
Политика
На Украине разрабатывают стратегию по возвращению Крыма
Власти Украины работают над созданием переговорной площадки по аналогии с минским или «нормандским» форматом по возвращению Крыма в состав страны.
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Армия и оружие
Установлена личность второго участника расправы над солдатом в Сирии
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко сама расследует убийство дочери
Собственное расследование убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко проводят ее родственники – мать погибшей девушки, Галина Георгиевна является офицером полиции.
Спорт
Комитет ВАДА предложил лишить РУСАДА статуса соответствия
Комитет Всемирного антидопингового агентства по соответствию издал рекомендацию исполкому лишить Российское антидопингового агентства статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу.
Политика
Путин призвал ЕР «терзать и трясти» чиновников на местах
Президент России Владимир Путин призвал партию "Единая Россия" "терзать и трясти" чиновников на местах, добиваться принятия решений во всех сферах, где это необходимо.
Политика
Эксперт: процедура импичмента не влияет на рейтинг Трампа
Процедура импичмента, начатая демократами в конгрессе против президента США Дональда Трампа, не оказывает эффекта на его рейтинг, так как его электорат не верит в выдвинутые обвинения, считает профессор политологии Моника Макдермотт из Фордемского университета в штате Нью-Йорк.
Гаджеты
Смартфон iPhone 12 Pro может получить 6 Гб оперативной памяти
В Сети появились некоторые данные о новых смартфонах iPhone 12 Pro 2020 года. Предполагается, что аппарат получит 6 Гб оперативной памяти.
Фигурное катание
Алена Косторная стала победительницей Гран-при Японии
Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу на этапе Гран-при в Японии, опередив местную фаворитку Рику Кихиру и олимпийскую чемпионку Алину Загитову.
Армия и оружие
В Турции изучают совместимость F-35 и С-400
Происшествия
Учительница принесла в Московский зоопарк муляж бомбы
Школьная учительница принесла муляж взрывного устройства в Московский зоопарк, чтобы провести с детьми урок о правилах поведения при обнаружении взрывного устройства.
Кино
Ситком «Интерны» стал мультсериалом
Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Политика
Дмитрий Медведев вручил Михаилу Развожаеву партбилет «Единой России»
Происшествия
В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика
Космос
Обнаружена самая маленькая карликовая планета Солнечной системы
В Солнечной системе много и много тел, которые отвечают первым трем требованиям - например, весь главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Наука
Эпоха генетической модификации людей начнется через два года
Эпоха ГМО-детей уже начнется через два года, сообщил эксперт, этом информирует CNN.
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
ЖКХ
Собственник ТЭЦ Ярового прокомментировал введение режима ЧС
Владелец единственной в Яровом ТЭЦ Константин Вальтер прокомментировал введение в городе-курорте режима ЧС.
Футбол
Рубин — Зенит 1:1 (2-й тайм)
Ранее 78.ru писал, что встреча «Рубина» и «Зенита» пройдёт в субботу, 23 ноября, начало — в 14:00. Матч обслужит бригада Сергея Иванова.
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина за копейки распродает подарки экс-короля Малайзии
Политика
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
Шоу-бизнес
Микки Рурк закрутил роман с русской девушкой
Микки Рурк всегда питал слабость к русским девушкам.