Коронавирус
ИзвестияГосдума приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам
Госдума 31 марта приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам размером более 1 млн рублей.
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Единоборства
Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном
Общество
Путин подписал закон о лишении свободы за фейки на срок до пяти лет
Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе SARS-CoV-2, которое привело к тяжким последствиям.
Космос
В небе над Астраханью запечатлели «хвостатую гостью»
Здоровье
В больнице в Сыктывкаре 53 человека заразились коронавирусом
В больнице Эжвинского района Сыктывкара у 53 человек подтверждено заражение коронавирусом, за последние сутки там подтвердили 32 заражения, сообщила пресс-служба главы Коми Сергея Гапликова.
Финансы
Коронавирус может спровоцировать реформу пенсионного фонда
Эксперты Института социальной политики при Высшей школе экономики подсчитали, что Пенсионный фонд (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить страховых взносов от 200 млрд. до 2,3 триллиона рублей из-за распространения коронавируса.
Общество
МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции
Сотрудники МВД проводят мероприятия для выявления нарушителей самоизоляции в регионах, которые утвердили такую меру для борьбы с коронавирусом, говорится на сайте ведомства.
Энергетика
TDS: сокращение резервов сделает Россию сговорчивее
Министерство финансов России недавно заявило о готовности страны к длительному периоду низких цен, однако рыночные условия продолжают ухудшаться, а резкое сокращение резервов России на прошлой неделе дает повод думать, что она может оказаться сговорчивее, чем предполагалось ранее.
Наука
Ученые: вылечившиеся от коронавируса люди остались заразными
Сами ученые подчеркивают, что исследование нельзя считать стопроцентно строгим, и отмечают, что еще неизвестно, будет ли формально исцелившийся пациент только носителем инфекции или все-таки заразным и опасным ля других.
Армия и оружие
ВСУ нанесли миномётный удар по Ясиноватой
Украинские боевики вечером обстреляли окраину Ясиноватой из миномётов.
Политика
Американцы втридорога перекупили у китайцев маски для Франции
В Китае прямо перед погрузкой в самолет американцы перекупили крупный заказ масок, которые предназначались для больниц и домов престарелых во Франции, рассказал президент совета французского региона Прованс — Альпы— Лазурный берег Рено Мюзелье.
Политика
Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
Происшествия
Во Владимире рассказали о новых случаях заражения коронавирусом
Власти Владимира заявили о двух случаях заболевания новой коронавирусной инфекцией в городе.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти стала отрицательной
Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как обрабатывать продукты из магазина
В Роспотребнадзоре рассказали, как обрабатывать и чем мыть принесенные из магазина продукты в свете развития ситуации с распространением коронавируса.
Транспорт
На Кубани для транспорта ввели пропускную систему
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае с 31 марта действуют ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу.
Экономика
Кудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8%
Из-за стремительного распространения коронавируса в мире экономические прогнозы становятся все пессимистичнее, теперь даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5%, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Общество
Названы сервисы для бесплатного доступа к социально значимым сайтам
Пятерка крупнейших операторов связи в России с 1 апреля обеспечивает бесплатный доступ к социально значимым сайтам.
Здоровье
Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса
Минздрав Италии выяснил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с легким прохождением сезона гриппа из-за теплой зимы.
Происшествия
Поликлинику в Лобне закрыли из-за пациента с коронавирусом
В подмосковной Лобне закрылась поликлиника. На двери повесили объявление "Приёма нет". Все врачи и посетители ушли на карантин.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
Происшествия
Полиция оштрафовала калининградца, гулявшего по променаду в Балтийске
С гуляющими без уважительной причины гражданами блюстители порядка проводят профилактические беседы и напоминают об опасности инфекции.
Кино
Премьера триллера «Спутник» пройдет онлайн
Премьера триллера «Спутник» Егора Абраменко пройдет онлайн 23 апреля.
Общество
Названы последние свободные от коронавируса 10 регионов России
В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 апреля, выявили минимум один случай заражения коронавирусом.
Общество
Главврачу больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Главный врач больницы в Коммунарке для пациентов с коронавирусом Денис Проценко заразился коронавирусом, сообщил телеканал «Россия 24».
Происшествия
Очевидцев нападения на Лубянке уволили из органов
В ходе нападения, которое житель подмосковного Подольска Евгений Манюров совершил у здания ФСБ на Лубянке, были убиты два сотрудника спецслужбы, а еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.
Шоу-бизнес
Подольская рассказала о втором ребенке от Преснякова
Примечательно, что Наталье часто приписывают вторую беременность, но сама она опровергает, что ждет ребенка.
Экономика
Путин подписал закон о защите капиталовложений
Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации.
Хоккей
Жена Малкина рассказала о травле хоккеиста за паспорт США
Анна Кастерова, жена нападающего "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, рассказала о травле супруга из-за получения гражданства США.