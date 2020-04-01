Госдума 31 марта приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам размером более 1 млн рублей.

Госдума приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам

Здоровье В больнице в Сыктывкаре 53 человека заразились коронавирусом В больнице Эжвинского района Сыктывкара у 53 человек подтверждено заражение коронавирусом, за последние сутки там подтвердили 32 заражения, сообщила пресс-служба главы Коми Сергея Гапликова.

Финансы Коронавирус может спровоцировать реформу пенсионного фонда Эксперты Института социальной политики при Высшей школе экономики подсчитали, что Пенсионный фонд (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить страховых взносов от 200 млрд. до 2,3 триллиона рублей из-за распространения коронавируса.

Общество МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции Сотрудники МВД проводят мероприятия для выявления нарушителей самоизоляции в регионах, которые утвердили такую меру для борьбы с коронавирусом, говорится на сайте ведомства.

Энергетика TDS: сокращение резервов сделает Россию сговорчивее Министерство финансов России недавно заявило о готовности страны к длительному периоду низких цен, однако рыночные условия продолжают ухудшаться, а резкое сокращение резервов России на прошлой неделе дает повод думать, что она может оказаться сговорчивее, чем предполагалось ранее.

Наука Ученые: вылечившиеся от коронавируса люди остались заразными Сами ученые подчеркивают, что исследование нельзя считать стопроцентно строгим, и отмечают, что еще неизвестно, будет ли формально исцелившийся пациент только носителем инфекции или все-таки заразным и опасным ля других.

Политика Американцы втридорога перекупили у китайцев маски для Франции В Китае прямо перед погрузкой в самолет американцы перекупили крупный заказ масок, которые предназначались для больниц и домов престарелых во Франции, рассказал президент совета французского региона Прованс — Альпы— Лазурный берег Рено Мюзелье.

Энергетика Экспортная цена российской нефти стала отрицательной Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.

Общество В Роспотребнадзоре рассказали, как обрабатывать продукты из магазина В Роспотребнадзоре рассказали, как обрабатывать и чем мыть принесенные из магазина продукты в свете развития ситуации с распространением коронавируса.

Экономика Кудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8% Из-за стремительного распространения коронавируса в мире экономические прогнозы становятся все пессимистичнее, теперь даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5%, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Здоровье Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса Минздрав Италии выяснил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с легким прохождением сезона гриппа из-за теплой зимы.

Общество Названы ключевые симптомы коронавируса Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.

Общество Главврачу больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус Главный врач больницы в Коммунарке для пациентов с коронавирусом Денис Проценко заразился коронавирусом, сообщил телеканал «Россия 24».

Происшествия Очевидцев нападения на Лубянке уволили из органов В ходе нападения, которое житель подмосковного Подольска Евгений Манюров совершил у здания ФСБ на Лубянке, были убиты два сотрудника спецслужбы, а еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.