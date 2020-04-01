Коронавирус

ИзвестияИзвестияГосдума приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам

Госдума 31 марта приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам размером более 1 млн рублей.
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В Госдуме пояснили, как будет взиматься налог с дохода от депозитов

BFM.ruвчера в 18:57

«Чулок» не пострадает

Российская газета10:28

Налог на проценты по вкладам: как он будет рассчитываться?

ТАСС07:45

Кому в России придётся заплатить новый налог: Экономист Бунич попытался разобраться в версиях Грефа и Пескова

Царьград14:18

Совфед одобрил закон о налоге на проценты со вкладов свыше 1 млн рублей

Коммерсантъвчера в 10:27

Госдума приняла закон о взимании налогов с процентов по вкладам

РИА Новостивчера в 06:14

Госдума приняла закон о взимании налогов с процентов по вкладам

РБКвчера в 05:41
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Единоборства

Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном

Коммерсантъ 15:55
Общество

Путин подписал закон о лишении свободы за фейки на срок до пяти лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе SARS-CoV-2, которое привело к тяжким последствиям.
Известия 12:20
Космос

В небе над Астраханью запечатлели «хвостатую гостью»

Волга 30 марта в 01:14
Здоровье

В больнице в Сыктывкаре 53 человека заразились коронавирусом

В больнице Эжвинского района Сыктывкара у 53 человек подтверждено заражение коронавирусом, за последние сутки там подтвердили 32 заражения, сообщила пресс-служба главы Коми Сергея Гапликова.
Интерфакс 09:38
Финансы

Коронавирус может спровоцировать реформу пенсионного фонда

Эксперты Института социальной политики при Высшей школе экономики подсчитали, что Пенсионный фонд (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить страховых взносов от 200 млрд. до 2,3 триллиона рублей из-за распространения коронавируса.
Актуальные комментарии 03:59
Общество

МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции

Сотрудники МВД проводят мероприятия для выявления нарушителей самоизоляции в регионах, которые утвердили такую меру для борьбы с коронавирусом, говорится на сайте ведомства.
РБК 15:55
Энергетика

TDS: сокращение резервов сделает Россию сговорчивее

Министерство финансов России недавно заявило о готовности страны к длительному периоду низких цен, однако рыночные условия продолжают ухудшаться, а резкое сокращение резервов России на прошлой неделе дает повод думать, что она может оказаться сговорчивее, чем предполагалось ранее.
Profinance.ru 12:43
Наука

Ученые: вылечившиеся от коронавируса люди остались заразными

Сами ученые подчеркивают, что исследование нельзя считать стопроцентно строгим, и отмечают, что еще неизвестно, будет ли формально исцелившийся пациент только носителем инфекции или все-таки заразным и опасным ля других.
ToDay News Ufa 04:33
Армия и оружие

ВСУ нанесли миномётный удар по Ясиноватой

Украинские боевики вечером обстреляли окраину Ясиноватой из миномётов.
ИА Новороссия 16:05
Политика

Американцы втридорога перекупили у китайцев маски для Франции

В Китае прямо перед погрузкой в самолет американцы перекупили крупный заказ масок, которые предназначались для больниц и домов престарелых во Франции, рассказал президент совета французского региона Прованс — Альпы— Лазурный берег Рено Мюзелье.
РИА Новости 16:09
Политика

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости 10:48
Происшествия

Во Владимире рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

Власти Владимира заявили о двух случаях заболевания новой коронавирусной инфекцией в городе.
РИА Новости 11:41
Энергетика

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
РБК 14:03
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как обрабатывать продукты из магазина

В Роспотребнадзоре рассказали, как обрабатывать и чем мыть принесенные из магазина продукты в свете развития ситуации с распространением коронавируса.
РИА Новости 14:58
Транспорт

На Кубани для транспорта ввели пропускную систему

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае с 31 марта действуют ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу.
Кубань 24 14:53
Экономика

Кудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8%

Из-за стремительного распространения коронавируса в мире экономические прогнозы становятся все пессимистичнее, теперь даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5%, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Ведомости 13:59
Здоровье

В Саратовской области выявили вспышку африканской чумы свиней

Газета.Ru 16:44
Общество

Названы сервисы для бесплатного доступа к социально значимым сайтам

Пятерка крупнейших операторов связи в России с 1 апреля обеспечивает бесплатный доступ к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 13:27
Здоровье

Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса

Минздрав Италии выяснил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с легким прохождением сезона гриппа из-за теплой зимы.
Газета.Ru 14:38
Происшествия

Поликлинику в Лобне закрыли из-за пациента с коронавирусом

В подмосковной Лобне закрылась поликлиника. На двери повесили объявление "Приёма нет". Все врачи и посетители ушли на карантин.
Российская газета 13:56
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
РИА Новости 10:25
Происшествия

Полиция оштрафовала калининградца, гулявшего по променаду в Балтийске

С гуляющими без уважительной причины гражданами блюстители порядка проводят профилактические беседы и напоминают об опасности инфекции.
КП - Калининград вчера в 14:36
Кино

Премьера триллера «Спутник» пройдет онлайн

Премьера триллера «Спутник» Егора Абраменко пройдет онлайн 23 апреля.
Культуромания 10:45
Общество

Названы последние свободные от коронавируса 10 регионов России

В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 апреля, выявили минимум один случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru 08:44
Общество

Главврачу больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Главный врач больницы в Коммунарке для пациентов с коронавирусом Денис Проценко заразился коронавирусом, сообщил телеканал «Россия 24».
Rambler News Service вчера в 09:04
Политика

Российский самолет с медоборудованием для США приземлился в Нью-Йорке

РБК 16:19
Происшествия

Очевидцев нападения на Лубянке уволили из органов

В ходе нападения, которое житель подмосковного Подольска Евгений Манюров совершил у здания ФСБ на Лубянке, были убиты два сотрудника спецслужбы, а еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.
Коммерсантъ 14:55
Шоу-бизнес

Подольская рассказала о втором ребенке от Преснякова

Примечательно, что Наталье часто приписывают вторую беременность, но сама она опровергает, что ждет ребенка.
Shraibikus News 15:42
Экономика

Путин подписал закон о защите капиталовложений

Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации.
Газета.Ru 07:31
Хоккей

Жена Малкина рассказала о травле хоккеиста за паспорт США

Анна Кастерова, жена нападающего "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, рассказала о травле супруга из-за получения гражданства США.
Ruposters.ru 03:33
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