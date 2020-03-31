В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам. Депутаты внесли на рассмотрение новый законопроект. Соответствующий документ размещен на официальном сайте парламента.

В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам

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