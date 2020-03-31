Коронавирус
Piter.tvВ Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам
В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам. Депутаты внесли на рассмотрение новый законопроект. Соответствующий документ размещен на официальном сайте парламента.
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Законопроект о налогах на проценты по вкладам выше 1 млн руб. внесен в Госдуму
Интерфаксвчера в 14:17
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В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
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Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
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В парламенте Италии распрощались с флагом Евросоюза
Фабио Рампелли, зампредседателя нижней палаты парламента Италии, записал видео о том, как в своем кабинете снимает флаг Евросоюза и вешает на его место итальянский.
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Украинский футболист рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии
Украинский футболист Руслан Малиновский, выступающий за "Аталанту", рассказал о происходящем в Италии из-за эпидемии коронавируса.
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Примерно две трети сотрудников аппарата Государственной думы со следующей недели перейдут на дистанционную работу в связи с распространением коронавируса, речь идет о нескольких сотнях человек, сообщил РИА Новости источник в нижней палате парламента.
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Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
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Количество умерших от коронавируса SARS-CoV-2 в США достигло 3 415 человек.
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В Брянске возбуждено первое уголовное дело о заражении коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном штабе по COVID-19.
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Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер ради спасения экономики страны.
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Ученые предрекли миллионам детей смерть от рака
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выступает против изоляции граждан своей страны во время распространения коронавируса.