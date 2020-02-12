Экономика

REGNUMREGNUMВ Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий

Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ. Профильный комитет по финрынку 12 февраля намерен обсудить поправки ко второму чтению инициативы.
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с чего всё началось

Минус пять: негосударственным пенсиям снизят возраст

В среду на заседании комитет ГД по финрынкам будет рекомендовать к принятию во втором чтении законопроект, который позволит получать негосударственную пенсию женщинам в 55 лет, а мужчинам — в 60.
Известия11 февраля в 16:01

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Пенсионный возраст готовятся снизить. Как это отразится на выплатах

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Минус пять: негосударственным пенсиям снизят возраст

Известия11 февраля в 16:01

В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий

REGNUM11 февраля в 21:52

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News.ru11 февраля в 19:26

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URA.Ru11 февраля в 18:46

Россияне смогут выйти на пенсию на 5 лет раньше

Московский Комсомолецвчера в 03:20
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Умер советский разведчик Алексей Ботян

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По информации газеты Daily Mail, останки странного морского создания были выброшены на северо-восточное побережье страны после урагана «Сиара».
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Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru вчера в 07:44
Происшествия

Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Псковом

Видео с места ДТП в Псковской области, где погибли восемь граждан Украины, появилось в Сети.
Известия вчера в 23:40
Энергетика

Нефть Brent подорожала до $54,41 за баррель

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 по московскому времени во вторник составила $54,41 за баррель, что на $1,14 (2,14%) выше уровня предыдущей сессии.
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Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток»

Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
ToDay News Ufa вчера в 04:22
Футбол

Бийол рассказал о самом большом потрясении за полтора года в России

Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол рассказал о том, что его поразило за время пребывания в России, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 02:00
Происшествия

Три человека пострадали при замыкании проводки на заводе на Урале

В цехе пароснабжения на заводе «Русский хром» в городе Первоуральске Свердловской области произошло короткое замыкание, в результате чего пострадали три человека.
РБК 01:56
Политика

Россия запросила заседание СБ ООН по выполнению Минских соглашений

Российская сторона запросила Совбез ООН провести 18 февраля заседание, посвящённое анализу выполнения Минских соглашений.
RT на русском вчера в 18:11
Авто

«АвтоВАЗ» сокращает штат седьмой год подряд

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Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости вчера в 15:51
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев впервые вышел в свет со своей невестой

Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает пятилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске.
RuNews24.ru вчера в 08:43
Экономика

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
ТАСС 11 февраля в 06:31
Политика

Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.
9111.ru 11 февраля в 05:54
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Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

РБК вчера в 15:42
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Власти Китая сообщили о резком росте числа заразившихся коронавирусом

В китайской провинции Хубэй зафиксирован резкий рост числа заразившихся коронавирусом нового типа Covid-19.
Газета.Ru 01:44
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Газета.Ru вчера в 22:48
Армия и оружие

Эрдоган обвинил Дамаск и Москву в нападении на мирных граждан в Идлибе

Ранее стало известно, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонные переговоры по ситуации в сирийском Идлибе.
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Политика

Рейтинг доверия Путину упал вдвое

За последние два года рейтинг доверия Владимиру Путину упал почти в два раза – в декабре 2017 года он составлял 60%.
АМИТЕЛ вчера в 02:44
Биатлон

Объявлен состав сборной России на смешанную эстафету ЧМ по биатлону

МК-Спорт вчера в 05:05
Здоровье

В России вылечили второго пациента с коронавирусом

Пока в России больше не было выявлено случаем заражения коронавирусом.
RuNews24.ru вчера в 03:13
Экономика

Эксперты оценили размер «зависших» банковских вкладов умерших клиентов

Очень сложно посчитать объем вкладов умерших клиентов, которые зависли в банковской системе, соглашается Елена Веревочкина, управляющий Санкт-Петербургским филиалом РГС Банка.
Газета.Ru вчера в 00:14
Происшествия

Польские националисты избили группу приезжих, говорящих по-русски

В Польше приезжих из Украины, России и Белоруссии избили из-за того, что они говорили по-русски.
Вести.Ru 11 февраля в 08:53
Общество

218 человек заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Общее число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии выросло до 218 человек.
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Происшествия

Петербурженка рассказала о побеге из карантина по коронавирусу

Молодая жительница Петербурга, которая была госпитализирована в городскую инфекционную больницу им. Боткина после возвращения из КНР, сломав замок, сбежала из стационара после нескольких дней изоляции и подробно рассказала о побеге на своей личной странице в социальной сети.
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«Аритмия» стала лучшей российской мелодрамой XXI века

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Сандерс победил на праймериз в Нью-Гэмпшире

Известно, что второе место на праймерис занял мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, на третьем месте - сенатор Миннесоты Эми Клобушар, далее – сенатор от штата Массачусетса Элизабет Уоррен и экс-вице-президент США Джо Байден.
Газета.Ru вчера в 00:18
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