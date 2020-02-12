В среду на заседании комитет ГД по финрынкам будет рекомендовать к принятию во втором чтении законопроект, который позволит получать негосударственную пенсию женщинам в 55 лет, а мужчинам — в 60.

с чего всё началось

Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ. Профильный комитет по финрынку 12 февраля намерен обсудить поправки ко второму чтению инициативы.

В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий

Политика Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым Лидер украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на "большое преимущество" в переговорах по Донбассу.

Общество В Забайкалье единоросс и библиотекарь изобразили «Гитлера» на фото Как сообщает ИА «Чита.ру», фото с подписью «Кто в теме, тот поймёт» опубликовала в Instagram якобы сама Ушакова, но после того, как тема получила широкий общественный резонанс, снимок исчез, а женщина и вовсе заявила: «Это фотошоп».

Общество В России предложили запретить шуметь днем В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.

Политика Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день - Кремль объявит его выходным, сообщает 11 февраля РБК.

Политика Филиппины сообщили США о расторжении военного договора "Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.

Кино В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов» В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.

Шоу-бизнес Маколей Калкин прокомментировал обвинения Майкла Джексона в педофилии Маколей Калкин, прославившийся благодаря исполнению в детстве главной роли в фильме "Один дома", дал интервью изданию Esquire, в которой высказался о поп-певце Майкле Джексоне, которого обвиняют в педофилии.

Экономика Мишустин и Греф прокомментировали продажу Сбербанка Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Сбербанка Германом Грефом, на которой обсудил с ним покупку акций правительством, а также будущее кредитной организации.

Общество ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.

Политика Берни Сандерс стал победителем праймериз в Нью-Гэмпшире Третьим в списке стал «мэр Пит», который опередил сенатора Элизабет Уоррен, сообщает телеграм-канал «Мейстер» При этом Сандерс не является членом Демократической партии.