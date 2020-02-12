Экономика

REGNUMREGNUMВ Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий

Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ. Профильный комитет по финрынку 12 февраля намерен обсудить поправки ко второму чтению инициативы.
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с чего всё началось

Минус пять: негосударственным пенсиям снизят возраст

В среду на заседании комитет ГД по финрынкам будет рекомендовать к принятию во втором чтении законопроект, который позволит получать негосударственную пенсию женщинам в 55 лет, а мужчинам — в 60.
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Пенсионный возраст готовятся снизить. Как это отразится на выплатах

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