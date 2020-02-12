В октябре прошлого года в первом чтении был принят депутатский законопроект, который предусматривает снижение на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

с чего всё началось

Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ. Профильный комитет по финрынку 12 февраля намерен обсудить поправки ко второму чтению инициативы.

В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий

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