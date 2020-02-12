Экономика
REGNUMВ Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий
Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ. Профильный комитет по финрынку 12 февраля намерен обсудить поправки ко второму чтению инициативы.
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с чего всё началось
В октябре прошлого года в первом чтении был принят депутатский законопроект, который предусматривает снижение на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).Известиявчера в 16:01
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Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
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