Экономика

REGNUMREGNUMВ Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий

Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ. Профильный комитет по финрынку 12 февраля намерен обсудить поправки ко второму чтению инициативы.
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с чего всё началось

Минус пять: негосударственным пенсиям снизят возраст

В октябре прошлого года в первом чтении был принят депутатский законопроект, который предусматривает снижение на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).
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Пенсионный возраст готовятся снизить. Как это отразится на выплатах

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Польша еще в 1934 году, заключив договор о ненападении с Германией, стала молчаливой пособницей Берлина в его агрессивных устремлениях, заявил глава Российского исторического общества и Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в эфире программы "Секретные материалы", вышедшей в среду на канале "Звезда".
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РБК 13:13
Общество

Всемирный мобильный конгресс отменили из-за коронавируса

Организатор Всемирного мобильного конгресса (Mobile World Congress, MWC) GSMA (Объединение производителей и операторов индустрии сотовой связи) принял решение отменить мобильный всемирный конгресс в связи с эпидемией коронавируса.
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Пользователи Windows 7 не могут выключить компьютер

Очередная ошибка в Windows 7 не позволяет некоторым пользователям выключить или перезагрузить компьютер, 9 февраля сообщает ИА Народные новости.
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Ветеран «Сент-Луиса» потерял сознание во время матча с «Анахаймом»

Защитнику «Сент-Луиса» стало плохо, он потерял сознание, после чего команды приняли решение не доигрывать матч.
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Названы последствия отказов россиянам во въезде в Израиль

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«Спартак» одержал победу на клубном ЧМ по пляжному футболу

Московский «Спартак» стартовал на клубном чемпионате мира по пляжному футболу победой над швейцарским «Грассхоппером» со счетом 8:1. Турнир проходит в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».
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Медведев уступил на старте турнира в Роттердаме

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Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
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Кокорин провел встречу с президентом «Сочи»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин провел встречу с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом, сообщает Sport24.
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Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
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Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
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В Госдепе США раскритиковали действия Турции в Ливии

В Белом доме отрицательно относятся к действиям Анкары на территории Ливии, заявил помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер, подчеркнув, что Вашингтон пытается отговорить турецкую сторону от таких решений.
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Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом

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Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

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