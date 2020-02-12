Экономика

REGNUMREGNUMВ Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий

Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ. Профильный комитет по финрынку 12 февраля намерен обсудить поправки ко второму чтению инициативы.
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с чего всё началось

Минус пять: негосударственным пенсиям снизят возраст

В среду на заседании комитет ГД по финрынкам будет рекомендовать к принятию во втором чтении законопроект, который позволит получать негосударственную пенсию женщинам в 55 лет, а мужчинам — в 60.
Известиявчера в 16:01

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Пенсионный возраст готовятся снизить. Как это отразится на выплатах

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Московский Комсомолец03:20

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News.ruвчера в 19:26

Для россиян решили снизить возраст получения пенсий

ФедералПрессвчера в 21:37

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Россиянам предоставят возможность получать пенсию на пять лет раньше

URA.Ruвчера в 18:46

Минус пять: негосударственным пенсиям снизят возраст

Известиявчера в 16:01
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Россия отказалась голосовать за резолюцию по Ливии, которую утвердил Совбез ООН.
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Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
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Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
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Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС

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Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

RT на русском 14:20
Армия и оружие

Эрдоган обвинил Россию в нападениях в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим Башара Асада и российских военных, которые действуют вместе с правительственной армией Сирии, в нападении на мирных жителей в Идлибе, сообщает РБК со ссылкой на зарубежные СМИ.
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Общество

Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru вчера в 10:25
Политика

МИД Израиля приостановил контакты с Управлением по правам человека ООН

Глава МИД Израиля Исраэль Кац дал сотрудникам ведомства распоряжение заморозить контакты с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека из-за публикации доклада организации о предприятиях, чей бизнес связан с еврейскими поселениями на Западном берегу Иордана.
RT на русском 17:18
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Xiaomi Mi 10 может стать лучшим в мире камерофоном

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Скрытые гибриды были обнаружены у американских воронов

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Футбол

Почта Италии ответила на снисходительные слова Сарри в свой адрес

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри на пресс-конференции перед кубковым матчем с «Миланом» назвал работу на почте лёгкой.
Евро-футбол.ру 15:12
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru 07:44
Политика

Эстония заявила о возможности превентивного удара России по Прибалтике

Военный потенциал России на западном направлении усиливается.
Московский Комсомолец 08:06
Общество

Врач объяснил установку видеокамер в гинекологических кабинетах

Главный врач калининградского роддома №4 Олег Седнев, в женской консультации которого в кабинетах ультразвуковой диагностики установлены видеокамеры, объяснил их наличие.
Газета.Ru 11:43
Политика

Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.
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Авто

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По слухам, гранд-турер с открытым кокпитом выйдет тиражом всего 12 экземпляров по цене более 1,5 миллиона фунтов стерлингов каждый (122,5 миллиона рублей), что сделает его самой дорогим новым автомобилем Bentley.
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Киберспорт

NAVI прошли на мейджор ESL One Los Angeles

NAVI всухую победила HellRaisers в матче за выход на ESL One Los Angeles. «Рожденные побеждать» прошли на мейджор с первого места.
Cyber.sports.ru 07:58
Автоспорт

Гран-при «Формулы-1» в Китае официально перенесли из-за коронавируса

Говорит Москва 07:55
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СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия 11:13
Культура

Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»

Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
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Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

Газета.Ru вчера в 10:21
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия 16:03
Экономика

Минфин намерен повысить налог на добычу угля

Нововведения ожидают и сферу добычи алмазов: чиновники намерены использовать фактические цены продажи алмазов вместо ежеквартально устанавливаемых прейскурантов, что позволит получать дополнительно порядка 3,3 миллиардов рублей каждый год.
Городовой вчера в 02:17
Футбол

Головин пропустит матч «Монако» с «Дижоном»

Головин сможет принять участие в матче 25-го тура чемпионата Франции против «Монпелье», но вынужден будет пропустить игру с «Дижоном», которая намечена на 22 февраля.
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В Забайкалье единоросс и библиотекарь изобразили «Гитлера» на фото

Как сообщает ИА «Чита.ру», фото с подписью «Кто в теме, тот поймёт» опубликовала в Instagram якобы сама Ушакова, но после того, как тема получила широкий общественный резонанс, снимок исчез, а женщина и вовсе заявила: «Это фотошоп».
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В Пензе задержали активистов, приехавших поддержать фигурантов дела «Сети»

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Питание в российских школах оценила журналист из Финляндии

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