Экономика
REGNUMВ Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий
Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ. Профильный комитет по финрынку 12 февраля намерен обсудить поправки ко второму чтению инициативы.
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с чего всё началось
В среду на заседании комитет ГД по финрынкам будет рекомендовать к принятию во втором чтении законопроект, который позволит получать негосударственную пенсию женщинам в 55 лет, а мужчинам — в 60.Известиявчера в 16:01
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Политика
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Политика
Владимир Путин не приветствует появление икон со своим изображением
Как напоминает Znak.com, икона с ликом Путина продается в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
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Соболев рассказал о срыве трансфера в клуб АПЛ
Энергетика
В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС
Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
Происшествия
Уволен тюменский следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон
Политика
Facebook разоблачила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов
Компания Facebook обнаружила целую группу фейковых аккаунтов, которые связаны, как считают в социальной сети, с российской военной разведкой.
Экономика
Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка
Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Политика
В Минске начала работу контактная группа
В Минске на очередное заседание собралась в среду контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины.
Армия и оружие
Красный навал: как два сторожевика выгнали корабли США из Черного моря
Армия и оружие
Коалиция США: обстрелявшие местных жителей в Сирии военные защищались
Военнослужащие возглавляемой США коалиции, открывшие огонь по группе местных жителей в окрестностях города Камышлы на востоке Сирии, действовали в рамках самообороны, говорится в заявлении международной коалиции.
Политика
Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой
Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
Политика
В Раде предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
В Верховной раде предложили России компромисс: возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки по переговорам о ситуации в Донбассе.
Авто
Технические характеристики машины Ferrari SF1000
По окончании презентации команда Ferrari опубликовала на своём официальном сайте технические данные новой машины, получившей название SF1000.
Армия и оружие
Минобороны опровергло заявления Турции об атаках России в Идлибе
Ранее 12 февраля Эрдоган обвинил сирийские правительственные силы и армию РФ в нападениях на мирных жителей в провинции Идлиб — по его словам, большинство ударов военных сил России и Сирии направлено против гражданского населения.
Общество
Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии
В сети появились фотографии застолья с участием осужденного за убийство Бориса Немцова Заура Дадаева в колонии.
Наука
Шерстистые мамонты массово вымерли из-за инбридинга
Напомним, что последней была популяция мамонтов на острове Врангеля, вымершая 4000 лет назад.
Общество
В Калининграде объяснили установку видеокамер в кабинетах гинекологов
Во вторник жительница Калининграда Екатерина Серебренникова рассказала РИА Новости, что обратилась в региональный минздрав и прокуратуру, так как в кабинете УЗИ в женской консультации напротив кушетки для пациентов установлена видеокамера, которую она заметила во время приема.
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Кино
«Аритмия» стала лучшей российской мелодрамой XXI века
Культура
Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток»
Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
Здоровье
В Уфе закрыли больницу из-за пациентки с подозрением на коронавирус
В Уфе на несколько часов была закрыта больница №21. Причиной стало поступление пациентки с подозрением на коронавирус.
Экономика
В России пенсионерам повысили доплату за возраст
В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Происшествия
Инцидент с девушкой в нижнем белье в ТЦ проверит нижегородская полиция
По факту публикации видеоролика нижегородским блогером, который в торговом центре выгуливает девушку на поводке, в чёрном нижнем белье и БДСМ-маске, проверит полиция.
Хоккей
Ермаков дисквалифицирован на 2 матча за контакт с судьей
КХЛ наказала защитника «Сибири» Андрея Ермакова за инцидент в матче регулярного чемпионата против «Куньлуня» (0:3). Во время вбрасывания хоккеист сбил с ног арбитра.
Общество
Боливия приостановила совместный с «Росатомом» проект ядерного центра
Правительство Боливии приостанавливает совместный с "Росатомом" проект по строительству в стране ядерного центра, сообщило боливийское агентство ядерной энергетики (ABEN).
Происшествия
Волгоградец погиб при спуске с Мамаева кургана на тюбинге
По предварительным данным, погибший со своей девушкой решили покататься на тюбинге с Мамаева кургана. 24-летний парень сидел впереди.