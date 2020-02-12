Экономика

REGNUMREGNUMВ Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий

Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ. Профильный комитет по финрынку 12 февраля намерен обсудить поправки ко второму чтению инициативы.
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с чего всё началось

Минус пять: негосударственным пенсиям снизят возраст

В среду на заседании комитет ГД по финрынкам будет рекомендовать к принятию во втором чтении законопроект, который позволит получать негосударственную пенсию женщинам в 55 лет, а мужчинам — в 60.
Известиявчера в 16:01

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Пенсионный возраст готовятся снизить. Как это отразится на выплатах

Life.ru04:45

Россияне смогут выйти на пенсию на 5 лет раньше

Московский Комсомолец03:20

В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий

REGNUMвчера в 21:52

Россияне смогут выйти на пенсию раньше

Рамблер02:18

Россияне смогут получать пенсию на пять лет раньше

News.ruвчера в 19:26

Россиянам предоставят возможность получать пенсию на пять лет раньше

URA.Ruвчера в 18:46

Минус пять: негосударственным пенсиям снизят возраст

Известиявчера в 16:01
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Белоруссия выкачивает технологическую нефть из «Дружбы»

Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку технологической нефти из нефтепровода «Дружба», по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз.
ИА REX вчера в 04:33
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Газета.Ru вчера в 02:15
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
Газета.Ru 07:20
Происшествия

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru 07:44
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Число жертв коронавируса в Китае превысило 1 тыс. человек

Число погибших от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китае за прошедшие сутки увеличилось на 108 человек и достигло 1016 человек, говорится в сообщении Государственного комитета КНР по здравоохранению.
Rambler News Service вчера в 01:36
Здоровье

Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками

По словам эксперта, треть россиян злоупотребляет алкоголем, однако они не считают свой порок чем-то серьезным и поэтому не обращаются за помощью к специалистам.
Shraibikus News вчера в 16:04
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Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»

Известная российская телеведущая Ксения Собчак дала ответ критикам своего нового шоу на Первом канале "Док-Ток".
Народные новости вчера в 14:51
Политика

Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни

РИА Новости 07:18
Политика

В Кремле рассказали об отношении Путина к «иконам» с его изображением

ТАСС 05:43
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В Microsoft разработали эмулятор Windows 10X

В компании Microsoft разработали эмулятор ОС Windows 10X, представленной осенью 2019 года на ноутбуке Surface Neo с двумя экранами.
Актуальные Новости 05:04
Общество

Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
REGNUM вчера в 04:23
Общество

Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно будет по заявлению, материнский капитал предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС.
RT на русском 05:02
Происшествия

Уборщица российского интерната занялась сексом с двумя воспитанниками

В Полтавском районе Омской области уборщица интерната пригласила к себе в гости двоих малолетних воспитанников учреждения и занялась с ними сексом.
Lenta.ru 07:46
Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
РИА Новости 06:15
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru вчера в 05:45
Происшествия

В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков

Российская газета 04:36
Футбол

ДЮСШ Головина в Калтане не получила выплаты за его переход в «Монако»

Детская спортивная школа города Калтан Кемеровской области, воспитавшая футболиста, не получила 255 тыс. евро за переход полузащитника сборной России Александра Головина из московского ЦСКА во французский «Монако».
МИР 24 вчера в 07:15
Культура

Арт-критик разрушила произведение искусства за $20 тысяч

Газета.Ru 10 февраля в 18:47
Общество

Испанские археологи нашли пещеру со следами древней резни

В Испании археологи обнаружили пещеру с останками жестоко убитых людей около 7,3 тысячи лет назад.
ToDay News Ufa 01:20
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
РБК вчера в 03:50
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Интерфакс вчера в 08:16
Армия и оружие

В НАТО заявили о намерении избежать гонки вооружений с Россией

НАТО хочет избежать «дорогостоящей гонки вооружений» с Россией.
Известия 07:06
Политика

Путин назвал основную задачу экономической повестки

Президент России Владимир Путин назвал основной задачей экономической повестки запуск нового инвестиционного цикла и выход на ежегодный прирост инвестиций в 5-7%.
РИА Новости 05:58
Армия и оружие

Россия разместит средства ПВО на базе в Киргизии

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Культура

Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»

Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Газета.Ru вчера в 01:42
Гаджеты

Samsung представил флагманскую линейку смартфонов Galaxy S20

Компания Samsung провела свою ежегодную презентацию, представив миру сразу пять новых устройств - флагманскую линейку Galaxy S20, состоящую из трех смартфонов, гибкий гаджет Galaxy Z Flip, а также конкурента AirPods под названием Galaxy Buds+.
Газета.Ru 02:36
Армия и оружие

Япония решила разработать систему самоподрыва северокорейских ракет

Взгляд.ру 00:47
Футбол

В «Сочи» до последнего ждут перехода Кокорина

Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко выразил надежду, что футболист «Зенита» Александр Кокорин еще может перейти в клуб с юга, сообщает Spоrt24.
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Армия и оружие

На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе

Министерство обороны Украины обнародовало статистику, согласно которой ВСУ за время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2016 годы потеряли 2576 единиц бронетехники.
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Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом

Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
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