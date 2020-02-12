Экономика

REGNUMREGNUMВ Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий

Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ. Профильный комитет по финрынку 12 февраля намерен обсудить поправки ко второму чтению инициативы.
Читать в источнике
Комментировать39
с чего всё началось

Минус пять: негосударственным пенсиям снизят возраст

В среду на заседании комитет ГД по финрынкам будет рекомендовать к принятию во втором чтении законопроект, который позволит получать негосударственную пенсию женщинам в 55 лет, а мужчинам — в 60.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Пенсионный возраст готовятся снизить. Как это отразится на выплатах

Life.ru04:45

Минус пять: негосударственным пенсиям снизят возраст

Известиявчера в 16:01

Россияне смогут выйти на пенсию раньше

Рамблер02:18

В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий

REGNUMвчера в 21:52

Россияне смогут получать пенсию на пять лет раньше

News.ruвчера в 19:26

Россиянам предоставят возможность получать пенсию на пять лет раньше

URA.Ruвчера в 18:46

Россияне смогут выйти на пенсию на 5 лет раньше

Московский Комсомолец03:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 07:59, Ашберн
Армия и оружие

Сирийские войска действуют только против террористов — Песков

Против действия террористов направлены удары военнослужащих правительственных сил Сирии в Идлибе.
REGNUM 05:55
Происшествия

В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков

Российская газета 04:36
Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
РИА Новости 06:15
Армия и оружие

Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии

Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Lenta.ru 03:09
Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева с детьми встречает его с работы

Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлел, как его супруга Алла Пугачева встречает его вместе с детьми вечером в особняке в подмосковной деревне Грязь.
Московский Комсомолец 04:34
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Интерфакс вчера в 08:16
Происшествия

Убийца Немцова обжаловал решение о переводе из колонии в тюрьму

РИА Новости 07:46
Политика

Путин назвал главные задачи властей в экономике

«Основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже пяти, а лучше 5–7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых», — цитирует слова президента пресс-служба Кремля.
РБК 06:38
Здоровье

Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками

По словам эксперта, треть россиян злоупотребляет алкоголем, однако они не считают свой порок чем-то серьезным и поэтому не обращаются за помощью к специалистам.
Shraibikus News вчера в 16:04
Происшествия

Два взрыва произошли в почтовых отделениях в Нидерландах

В офисе почтовой компании в районе Слотердейк в Амстердаме произошел взрыв, примерно через полчаса второе устройство сдетонировало в сортировочном центре PostNL в городе Керкраде на юго-востоке Нидерландов.
Известия 03:08
Гаджеты

В Microsoft разработали эмулятор Windows 10X

В компании Microsoft разработали эмулятор ОС Windows 10X, представленной осенью 2019 года на ноутбуке Surface Neo с двумя экранами.
Актуальные Новости 05:04
Автоспорт

Этап «Формулы-1» в Китае перенесен из-за коронавируса

РИА Новости 07:20
Политика

Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза

В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
Ведомости 01:18
Общество

Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
Происшествия

Бывшего псковского вице-губернатора приговорили к пяти годам колонии

REGNUM 07:31
Футбол

Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в своём «инстаграме» выложил фотографию с парикмахером азиатской внешности.
Чемпионат 07:07
Кино

Название фильма про Харли Квинн сменили после провала в прокате

Название фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» изменили после неудачного проката в выходные, картина заработала на 20 миллионов долларов меньше, чем ожидалось.
Sibnet Новости вчера в 20:51
Технологии

Ученые опубликовали карту распространения по планете коронавируса

Ученые опубликовали карту, которая демонстрирует динамику распространения коронавируса по планете.
ToDay News Ufa 03:59
Хоккей

Боб Хартли: «Авангард» и «Ак Барс» продемонстрировали невероятную игру

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал домашнюю победу над казанским «Ак Барсом» по буллитам (2:1), высоко оценив действия обеих команд.
Татар-информ вчера в 15:39
Космос

В космос без ракеты: американская SpinLaunch разрабатывает электромагнитную «катапульту»

Как считают в SpinLaunch, спутники весом до 100 кг можно было бы запускать без ракетоносителя — с помощью большой электромагнитной центрифуги.
3DNews 05:02
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru вчера в 05:45
Политика

Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что переговоры лидеров "нормандской четверки" в 2015 году стали "самой ужасной ночью" в его жизни.
РИА Новости 07:18
Кино

Россияне выбрали лучшую мелодраму XIX века

Как сообщает ToDay News Ufa, жители России приняли участие в голосовании на лучшую мелодраму XXI века.
ToDay News Ufa 01:18
Гаджеты

Samsung представил флагманскую линейку смартфонов Galaxy S20

Газета.Ru 02:36
Экономика

«Газпром» планирует увеличить дивиденды за 2019 год

Для расчета дивидендов за прошлый год «Газпром» может использовать нескорректированную чистую прибыль, сообщил в интервью Bloomberg заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.
Коммерсантъ вчера в 11:54
Экономика

Обеление доходов россиян принесло в бюджет 21,2 млрд рублей

Предпринятые ФНС меры по обелению доходов за три года позволили принести дополнительные 21,2 млрд рублей в российский бюджет, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Счетной палаты.
Московский Комсомолец 01:55
Авто

«АвтоВАЗ» сокращает штат седьмой год подряд

Автоновости дня 00:34
Армия и оружие

Россия разрабатывает оружие против гиперзвуковых ракет

Россия разрабатывает средства защиты от гиперзвукового оружия. Об этом «Известиям» сообщили источники в военно-промышленном комплексе.
Известия вчера в 17:17
Армия и оружие

В Сирии столкнулись проправительственные силы и западные военные

Западные военные натолкнулись на блокпост сил, лояльных Дамаску.
Московский Комсомолец 07:45
Происшествия

Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке

Группу молодых людей из Украины, Белоруссии и России избили за разговоры на русском языке в Польше.
REGNUM вчера в 13:22
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное