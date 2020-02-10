Экономика
REGNUMВ Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий
Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ 12 февраля. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на свой источник в нижней палате российского парламента.
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с чего всё началось
В октябре прошлого года в первом чтении был принят депутатский законопроект, который предусматривает снижение на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).Известия16:01
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Пенсионный возраст вернут на круги своя, получать выплаты раньше смогут миллионы россиян
SevastopolMedia.ru19:40
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 22:48, Ашберн
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