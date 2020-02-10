В октябре прошлого года в первом чтении был принят депутатский законопроект, который предусматривает снижение на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

с чего всё началось

Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ 12 февраля. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на свой источник в нижней палате российского парламента.

В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий

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