Экономика

REGNUMREGNUMВ Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий

Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ. Профильный комитет по финрынку 12 февраля намерен обсудить поправки ко второму чтению инициативы.
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с чего всё началось

Минус пять: негосударственным пенсиям снизят возраст

В октябре прошлого года в первом чтении был принят депутатский законопроект, который предусматривает снижение на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).
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