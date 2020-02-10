Экономика

Газета.RuГазета.RuНПФ покажут, куда вложены пенсионные деньги

Хочу все знать Центробанк с 1 июля 2021 года обяжет негосударственные пенсионные фонды раскрывать полную структуру своих портфелей вплоть до эмитентов, в которых вкладываются деньги будущих пенсионеров.
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с чего всё началось

Минус пять: негосударственным пенсиям снизят возраст

В среду на заседании комитет ГД по финрынкам будет рекомендовать к принятию во втором чтении законопроект, который позволит получать негосударственную пенсию женщинам в 55 лет, а мужчинам — в 60.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Пенсионный возраст готовятся снизить. Как это отразится на выплатах

Life.ru04:45

Россиянам предоставят возможность получать пенсию на пять лет раньше

URA.Ruвчера в 18:46

В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий

REGNUMвчера в 21:52

Россияне смогут получать пенсию на пять лет раньше

News.ruвчера в 19:26

Россияне смогут выйти на пенсию на 5 лет раньше

Московский Комсомолец03:20

Минус пять: негосударственным пенсиям снизят возраст

Известиявчера в 16:01

НПФ покажут, куда вложены пенсионные деньги

Газета.Ruвчера в 01:58
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Здоровье

Роскачество рассказало о плюсах и минусах растительных аналогов молока

Роскачество сравнило растительные напитки из сои, овса, миндаля, кокоса и обычное молоко и рассказало о том, могут ли они стать ему полноценной заменой.
РИА Новости 00:09
Общество

Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
RT на русском вчера в 03:43
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой и скорой в Брянске

Шесть человек госпитализированы в больницу после аварии маршрутного такси и скорой помощи утром 12 февраля в Брянске.
REGNUM 03:36
Происшествия

В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков

Российская газета 04:36
Общество

В 70 регионах России нашли контрабандные сигареты из Белоруссии

Контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в январе почти в каждом регионе России, об этом свидетельствуют результаты исследования IT-компании «Эвотор», которая проанализировала данные с 600 тыс. онлайн-касс в магазинах несетевой розницы.
RT на русском 02:09
Культура

Филипп Киркоров подкараулил Брэда Питта на церемонии «Оскар»

Эстрадный певец, актер, композитор и продюсер Филипп Киркоров побывал на 92-й церемонии награждения лауреатов премии «Оскар».
Peterburg2.ru 10 февраля в 13:24
Общество

Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
Шоу-бизнес

Ирина Пегова станцевала латину в новом клипе Агутина

Ирина Пегова станцевала латину в новом клипе Агутина. Об этом девушка поделилась на своем аккаунте в Instagram.
Открытый Нижний вчера в 04:43
Шоу-бизнес

Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Super.ru вчера в 10:24
Армия и оружие

Эрдоган обвинил российских военных в нападениях в Идлибе

Турецкий президент Тайп Эрдоган обвинил российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе, цитирует Ahval.
Газета.Ru 04:47
Общество

Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
ТАСС 10 февраля в 03:30
Политика

«Левада-центр»: доверие к Путину снизилось до 35%

Уровень доверия к президенту России Владимиру Путину с сентября 2019 года снизился на 4 процентных пункта (п. п.) -- до 35%, говорится в исследовании «Левада-центра».
Коммерсантъ 03:40
Происшествия

В переходе московского метро нашли брошенного младенца

В переходе рядом с метро "Парк Победы" в Москве нашли младенца, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Интерфакс 02:30
Автоспорт

Гран-при Китая не состоится из-за коронавируса

Китайский этап чемпионата мира в «Формуле-1», который должен был пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля, не состоится в назначенные сроки из-за коронавируса.
Спорт день за днем 03:32
Армия и оружие

Пентагон уточнил число военных, пострадавших от удара по базе в Ираке

RuNews24.ru 10 февраля в 20:09
Политика

В Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина

Ранее Зеленский рассказал о личной встрече с Путиным в рамках нормандского саммита 9 декабря в Париже.
RT на русском 04:40
Экономика

Польша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток-2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Происшествия

На лайнере Diamond Princess коронавирусом заразились уже 175 человек

REGNUM вчера в 19:24
Армия и оружие

На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе

Министерство обороны Украины обнародовало статистику, согласно которой ВСУ за время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2016 годы потеряли 2576 единиц бронетехники.
Известия вчера в 20:54
Общество

Издательство АСТ приостановило продажи книги о вреде прививок

Книга вышла в феврале 2020 г. В предисловии к ней автор предлагает разобраться, действительно ли прививки безопасны и эффективны.
Ведомости 04:33
Здоровье

Врач назвал храп признаком серьезной болезни

Газета.Ru вчера в 18:49
Происшествия

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
Lenta.ru 01:10
Происшествия

Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке

Группу молодых людей из Украины, Белоруссии и России избили за разговоры на русском языке в Польше.
REGNUM вчера в 13:22
Гаджеты

Samsung представила раскладной смартфон с гибким экраном Galaxy Z Flip

Samsung представила вторую модель своего складного смартфона. Она получила название Galaxy Z Flip, передает ОТР.
Общественное телевидение России 01:44
Здоровье

В России выздоровел второй пациент с коронавирусом

По состоянию на 12 января число заболевших коронавирусом превысило 44 тыс. человек. 1113 погибли, более 4,7 тыс. выписаны из больниц.
РБК вчера в 23:00
Космос

Япония успешно запустила спутник-шпион на ракете-носителе Н2А

Спутник-шпион "Когаку-7" ("Оптика-7"), предназначенный для сбора информации, был успешно выведен на орбиту ракетой-носителем Н2А в воскресенье, сообщило японское аэрокосмическое агентство (JAXA).
РИА Новости 08 февраля в 21:55
Культура

Новая передача Ксении Собчак на Первом возмутила зрителей

Первый выпуск нового телешоу Ксении Собчак "Док-ток", опубликованный на YouTube, набрал 1,6 тысяч отметок "нравится" и 4,7 тысяч отметок "не нравится", а также собрал множество недовольных комментариев от зрителей, оставшихся разочарованными новым проектом скандальной телеведущей.
Газета.Ru 02:02
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru вчера в 05:45
Происшествия

В Керчи завели уголовное дело из-за холодных квартир для сирот

РИА Новости 03:26
Происшествия

Взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме

В почтовом офисе в Амстердаме произошел взрыв, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции.
Газета.Ru 02:56
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