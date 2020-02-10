Экономика
Газета.RuНПФ покажут, куда вложены пенсионные деньги
Хочу все знать Центробанк с 1 июля 2021 года обяжет негосударственные пенсионные фонды раскрывать полную структуру своих портфелей вплоть до эмитентов, в которых вкладываются деньги будущих пенсионеров.
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с чего всё началось
В среду на заседании комитет ГД по финрынкам будет рекомендовать к принятию во втором чтении законопроект, который позволит получать негосударственную пенсию женщинам в 55 лет, а мужчинам — в 60.Известиявчера в 16:01
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