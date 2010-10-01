В Государственной думе РФ приняли в первом чтении законопроект об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров из Марий Эл и других регионов России.

В Госдуме ввели отсрочку по долгам для малого бизнеса и пенсионеров

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