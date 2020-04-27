Перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, сейчас нужно выбирать, чего хочет страна: "гулять" или "выкарабкиваться" из кризиса, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

с чего всё началось

Переносить 1-5 мая, устраивать дополнительные выходные дни в ущерб экономике было бы неправильно . Да, я понимаю, что придётся с первого по пятое число, конечно, себя ограничивать, потому как мы все равно пребываем в условиях повышенной готовности.

Мнение Нилова поддержала также член комитета Ольга Павлова. Она отметила, что майские праздники не нужно переносить еще и по причине того, что они приурочены к памятным датам и являются государственными праздниками. Павлова напомнила, что за каждым из этих дней стоит история.

В Госдуме выступили против переноса майских праздников

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