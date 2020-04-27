Коронавирус
ИзвестияВ Госдуме выступили против переноса майских праздников
Мнение Нилова поддержала также член комитета Ольга Павлова. Она отметила, что майские праздники не нужно переносить еще и по причине того, что они приурочены к памятным датам и являются государственными праздниками. Павлова напомнила, что за каждым из этих дней стоит история.
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Переносить 1-5 мая, устраивать дополнительные выходные дни в ущерб экономике было бы неправильно . Да, я понимаю, что придётся с первого по пятое число, конечно, себя ограничивать, потому как мы все равно пребываем в условиях повышенной готовности.
— Ярослав Нилов, российский политикОбщественное телевидение России 01:29
с чего всё началось
Перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, сейчас нужно выбирать, чего хочет страна: "гулять" или "выкарабкиваться" из кризиса, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.РИА Новостивчера в 23:12
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Депутат Госдумы рассказал, возможен ли перенос майских праздников из-за самоизоляции
Московский Комсомолецвчера в 23:43
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РИА Новости 25 апреля в 09:25
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Известия вчера в 15:38
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Как сообщает NRK, Сундбю не будет в составе сборной впервые за 13 лет, а предстоящий в Оберстдорфе чемпионат мира 2021 года, который должен пройти с 23 февраля по 7 марта, станет, вероятно, последним в карьере 35-летнего норвежца.
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Игроки НБА отреагировали в твиттере на новые серии «Последнего танца»
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Компания PepsiCo заявила о приостановке рекламы с участием телеведущей Регины Тодоренко после ее высказываний об оправдании домашнего насилия.
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Хоккей
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Зарипов, который выигрывал главный трофей КХЛ трижды в "Ак Барсе" и дважды в магнитогорском "Металлурге", первоначально просил сохранить годовой заработок на уровне прежних лет, сообщает издание "Бизнес Online".
Вести.Ru 25 апреля в 05:45
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Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров рассказал о состоянии здоровья отца и тренера бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова.
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Коммерсантъ вчера в 04:52
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Lenta.ru вчера в 16:17
Политика
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Российская газета вчера в 19:52
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РБК 00:30
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Власти Италии объявили о смягчении режима карантина
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ТАСС вчера в 18:09
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Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
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REGNUM вчера в 11:31
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Вильфанд спрогнозировал попадание 2020 года в пятерку самых теплых лет
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Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
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Петр Шаврей участвовал и в ликвидации последствий взрыва реактора номер 4, который произошел ровно 34 года назад 26 апреля 1986 года.
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Ведомости вчера в 14:58