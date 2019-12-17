Общество
Газета.RuВ Госдуме задумались о запрете курения на кухнях коммуналок
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий курить в коммунальных квартирах.
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В Госдуму внесен законопроект о запрете курить на кухнях в коммунальных квартирах
Агентство Москва08:41
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