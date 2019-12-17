с чего всё началось

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий курить в коммунальных квартирах.

В Госдуме задумались о запрете курения на кухнях коммуналок

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Политика Орешкин поддержал идею отменить НДФЛ для малоимущих семей Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих семей окажет положительное влияние на экономику.

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