Общество

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме задумались о запрете курения на кухнях коммуналок

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий курить в коммунальных квартирах.
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с чего всё началось
Список помещений, курение в которых запрещено, может расшириться, соответствующий законопроект внесла
 в Госдуму группа депутатов из фракции «Единой России».
РБК09:51

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В Госдуму внесли проект закона о запрете курения на кухнях коммуналок

РБК09:51

В Госдуму внесен законопроект о запрете курить на кухнях в коммунальных квартирах

Агентство Москва08:41

В Госдуме предложили запретить курение на кухнях коммуналок

Говорит Москва08:56

В Госдуму внесли законопроект о запрете курения на кухнях коммунальных квартир

ТАСС08:55

Курить на кухнях коммуналок могут запретить

Российская газета09:31

В Госдуму внесен проект, запрещающий курение на кухнях коммуналок

РИА Новости08:29

Депутаты Госдумы предложили запретить курить на кухнях коммуналок

Интерфакс08:57
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