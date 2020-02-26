Общество

ИзвестияИзвестияВ Госдуме задумались об уничтожении незаконного алкоголя

В марте этого года Госдума планирует рассмотреть в первом чтении предложенный правительством законопроект об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений. По информации источников «Известий» в нижней палате, документ может быть принят уже до конца года.
Читать в источнике
Комментировать45
с чего всё началось

Стерильные меры: Госдума разрешит уничтожать незаконный алкоголь

Уже в марте Госдума планирует рассмотреть законопроект правительства об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений. Парламентарии готовы его поддержать. Как пояснили «Известиям» в пресс-службе кабмина, специальный орган, который займется ликвидацией, будет определен позже.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

СМИ сообщили о планах Госдумы разрешить уничтожение незаконного алкоголя

РБКвчера в 21:45

СМИ: Госдума РФ рассмотрит законопроект об уничтожении конфискованного алкоголя

Московский Комсомолецвчера в 18:16

Затраты на хранение конфискованного алкоголя подсчитали в ГД

News.ruвчера в 18:35

«Известия»: Госдума рассмотрит законопроект об уничтожении конфискованного алкоголя

ТАССвчера в 17:51

Незаконный алкоголь предложили уничтожать с конца 2020 года

Телеканал 360°вчера в 15:48

Стерильные меры: Госдума разрешит уничтожать незаконный алкоголь

Известиявчера в 16:01

Госдума обсудит идею уничтожать незаконный алкоголь

URA.Ruвчера в 15:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:34, Ашберн
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Ведомости вчера в 23:50
Происшествия

В Новосибирске эвакуировали несколько школ из-за «минирования»

РИА Новости вчера в 22:36
Гаджеты

Спойлер дня: злодеи в голливудских фильмах не могут пользоваться iPhone

Оказывается, Apple перед началом съемок изучает сценарий и запрещает использовать смартфоны iPhone плохим парням, то есть злодеям и любым другим отрицательным персонажам.
iXBT.com 00:40
Гаджеты

Patriot Viper Gaming PXD: быстрый SSD-накопитель с портом USB Type-C

Продажи твердотельного накопителя Patriot Viper Gaming PXD начнутся в ближайшее время.
3DNews 01:28
Политика

США расширили санкции против Российской Федерации из-за Ирана

Сегодня санкции были введены против 13 организаций и частных лиц из Китайской Народной Республики, Ирака, Российской Федерации и Турции.
REGNUM вчера в 14:07
Происшествия

Авиация МЧС начала поиски унесенных в море детей в Сочи

Вертолет МЧС России приступил к поискам двух детей, которых накануне унесло в море в Сочи.
Известия 00:00
Армия и оружие

Пентагон признал необходимость совершенствования ПРО США

ТАСС вчера в 15:37
Футбол

Сборная России начнет подготовку к контрольным матчам 22 марта

Сборная России по футболу начнет подготовку к контрольным матчам перед чемпионатом Европы-2020 с командами Швеции и Молдавии 22 марта в Новогорске, сообщается в официальном аккаунте российской сборной в Twitter.
РИА Новости вчера в 06:14
Финансы

Биржевой курс евро поднялся выше 71 рубля

Последний раз курс евро поднимался выше 71 рубля в начале декабря прошлого года.
Аргументы и Факты вчера в 05:25
Политика

Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине

Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
REGNUM вчера в 13:19
Политика

В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе

Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Газета.Ru вчера в 15:56
Здоровье

Опрос показал отношение россиян к ситуации с коронавирусом

Чуть более половины россиян (52%), информированных о ситуации с китайским коронавирусом, опасаются заболеть им или того, что заболеют их близкие, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Rambler News Service 00:59
Хоккей

«Ак Барс» оказался сильнее «Салавата» в «зеленом дерби»

LiveSport.ru вчера в 13:33
Общество

Немецкий диетолог назвал вредные для сна продукты

Диетологи рассказали, какие продукты нельзя употреблять вечером, потому что они мешают нормально отдыхать.
ToDay News Ufa 23 февраля в 12:13
Энергетика

Россия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть

Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.
Ведомости вчера в 07:44
Авто

Представлен роскошный седан DS 9

В преддверии автосалона в Женеве премиальный французский бренд DS («дочка» Citroen) представил новый флагманский седан DS 9 для рынков Китая и Европы.
Автоновости дня вчера в 00:58
Политика

ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
RT на русском вчера в 04:28
Политика

Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»

Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
Газета.Ru вчера в 05:35
Футбол

УЕФА может отменить или перенести Евро-2020 из-за коронавируса

УЕФА может отменить или перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года и другие турниры, если ухудшится ситуация с распространением коронавируса.
Комсомольская правда вчера в 10:38
Кино

Появились первые рецензии на нового «Человека-невидимку» — впечатления смешанные

Общее впечатление у критиков получилось несколько смешанное, однако с положительным уклоном.
Игромания.ру вчера в 07:45
Авто

Следующий Subaru WRX STI получит новый двигатель

Как стало известно инсайдерам, следующий Subaru WRX STI получит новый двигатель, оснащенный турбиной объёмом 2,4 литра.
Tvoe-avto.com вчера в 10:20
Происшествия

В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем

ТАСС вчера в 02:22
Происшествия

Семь россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке

Семь россиян, которые прибыли с лайнера Diamond Princess, поместили на карантин во Владивостоке.
RT на русском вчера в 00:05
Общество

Четверть россиян отказывают работодателям из-за низкой зарплаты

Наиболее частыми причинами отказа служат низкая заработная плата (26%), нечестность нанимателя (23%) и неподходящие условия труда (22%).
Известия вчера в 23:08
Общество

Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров

РИА Новости вчера в 19:43
Хоккей

Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»

Известия вчера в 23:19
Здоровье

В Госдуме предложили регулировать цены в аптеках во время эпидемий

Депутаты «Единой России» предлагают регулировать цены на некоторые лекарства и медицинские изделия в случае их повышения во время эпидемий, представляющих угрозу для страны, сообщил «Ведомостям» заместитель председателя фракции в Госдуме Андрей Исаев.
Коммерсантъ вчера в 23:45
Общество

В пособии на детей мамам России стали отказывать... из-за самого пособия

В пособии на детей мамам России стали отказывать из-за самого пособия.
Суть событий 00:15
Экономика

Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса

Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 02:24
Футбол

Новичок «Сочи» Рами: был второй вариант из России

Новичок футбольного клуба "Сочи" Адиль Рами заявил, что у него было предложение от другой команды из России.
Газета.Ru вчера в 06:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное