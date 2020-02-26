Общество
ИзвестияВ Госдуме задумались об уничтожении незаконного алкоголя
В марте этого года Госдума планирует рассмотреть в первом чтении предложенный правительством законопроект об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений. По информации источников «Известий» в нижней палате, документ может быть принят уже до конца года.
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с чего всё началось
Уже в марте Госдума планирует рассмотреть законопроект правительства об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений. Парламентарии готовы его поддержать. Как пояснили «Известиям» в пресс-службе кабмина, специальный орган, который займется ликвидацией, будет определен позже.Известиявчера в 16:01
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СМИ: Госдума РФ рассмотрит законопроект об уничтожении конфискованного алкоголя
Московский Комсомолецвчера в 18:16
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